Eduardo Ávila, listo para el Campeonato Nacional de Judo

El judoca jalisciense Eduardo Ávila está listo para encarar su segundo compromiso del año, se trata del Campeonato Nacional de Judo “Tomoyoshi Yamaguchi”, el cual se realizará del 20 al 23 de febrero en Tijuana, Baja California.

Al respecto de esta cita, el campeón de los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019 se dijo emocionado y fuerte para encarar este compromiso.

“Me siento fuerte, bien físicamente, sano gracias a Dios, reponiéndome de la lesión que tuve hace año y medio en la columna vertebral, ahora estoy de lleno a entrenar con la selección varonil de judo, motivado, con ganas, feliz de estar aquí”.

“El Campeonato Nacional de judo convencional será mi segundo evento del año, es un evento que me gusta, que me ayuda a prepararme, a foguearme, sería mi nacional número 14, obviamente hubo años que no gané, pero a partir del 2007 he estado en el podio, siempre entre los tres primeros de México”, compartió el campeón de Juegos Paralímpicos Río 2016 para la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

En su afán de clasificar a los próximos Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, Ávila tiene que mantenerse entre los 12 mejores judocas del mundo, situación que parece muy viable debido a que actualmente se ubica en el cuarto peldaño de este escalafón.

“Tokio 2020 me emociona porque el judo es japonés y porque mi primer campamento internacional fue en Japón, estuve entrenando en ese país muchos años, le tengo un gran cariño y admiración a Japón, allá el judo es el deporte nacional, toda la población ha hecho judo alguna vez en su vida, por eso tienen el nivel que tienen, en las universidades, en las primarias y secundarias hay un dojo, es parte de la cultura japonesa”, finalizó el campeón de Beijing 2008, medallista de bronce en Londres 2012 y ganador de oro en Río 2016.

