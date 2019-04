''Duva'' Sánchez afronta recuperación con optimismo

Pese a haber perdido la oportunidad de estar en los próximos Juegos Panamericanos y tras sufrir por una lesión en el tendón de Aquiles, el clavadista tapatío y múltiple medallista olímpico Germán ''Duva'' Sánchez se ha mostrado optimista durante los primeros días después de haber abandonado el quirófano.

El salatarín mexicano aseguró que, pese a las diversas lesiones que lo han aquejado durante su carrera, siempre estará dispuesto a afrontar estas situaciones como si fueran nuevos retos.

''Es un reto nuevo, la vida te cambia en segundos, ahora me queda dejar a un lado la tristeza y ver la manera de afrontar este nuevo reto. Voy a estar fuera de cuatro a seis meses, me han pasado varias lesiones, pero siento que con fe, el apoyo de las personas adecuadas y con actitud se manejan las lesiones. Con el paso de los años me doy cuenta las cosas increíbles que tiene la vida''.

El ''Duva'' agregó que en los próximos días comenzará con su proceso de rehabilitación, el cual empezará cuando tenga la fortaleza para apoyar el pie derecho.

''Todavía no cumplo los 15 días, el lunes tengo una cita para quitar los puntos, faltará tiempo para poder apoyar y ya después regresar a la actividad física. Aprovecho para ayudar, para hacer labor social, antes era más deporte y menos escuela y ahora este tiempo lo quiero aprovechar para terminar mi licenciatura''.

Se espera que sea a finales del 2019 cuando Sánchez pueda volver a competir en las pruebas de plataforma.

