Drew Brees deja en suspenso su estadía en la NFL

El futuro del mariscal de campo Drew Brees en la NFL sigue siendo un misterio, ya que indicó que necesita tiempo para tomar una decisión definitiva.

A sus 41 años, el jugador de Santos de Nueva Orleans reconoció que ya no es un joven y que lo empieza a notar sobre los emparrillados, sin embargo, admitió que su preparación tanto en dieta, hábitos de sueño y muchas cosas más, ha sido lo suficientemente buena a pesar de las lesiones que ha sufrido en su trayectoria, como la de 2019, en la que se perdió cinco partidos por una cirugía en un pulgar.

El pasador, seleccionado por Cargadores de San Diego en el Draft de 2002, aseguró que quiere retirarse “en sus propios términos” y, sobre todo, lo haría para estar más tiempo en casa.

“Cuando me vaya, no quiero que sea porque ya no puedo jugar. Quiero que sea en mis propios términos. Y quiero que sea porque sólo quiero pasar más tiempo con mi familia”.