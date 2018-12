Doug Williams se disculpa por sus palabras

Doug Williams, ejecutivo de los Redskins de Washington, se disculpó por sus comentarios, en los que calificó al arresto por violencia doméstica del apoyador Reuben Foster como “asuntos pequeños” en comparación con los delitos cometidos por personas en posiciones de poder.

Los Redskins reclamaron el martes las exenciones de Foster, sólo tres días después de que fue arrestado y acusado de violencia doméstica en Tampa (Florida).

Cargos similares contra Foster fueron retirados a principios de este año.

Varias fuentes dieron a conocer que Williams tuvo problemas dentro del equipo, debido a sus declaraciones a una estación de radio.

“Quiero disculparme con la organización, mi esposa, mi madre, mis hermanas y las seis hijas que tengo”, dijo.

El ejecutivo indicó que “no hay mucho qué decir. No más que el hecho de que si me conoces me entenderías. Yo entiendo el clima y lo que está pasando, por eso quiero disculparme especialmente ante las damas de todo el país.

“Como dije, tengo seis hijas que de ninguna manera en el mundo tolerarían algo así”, afirmó.

Durante la entrevista, Williams indicó que “tenemos personas que están en posiciones altas, altas, altas, muy altas que han ido mucho peor (que Foster) y todavía están ahí arriba”.

Agregó que “esto (lo que hizo Foster) son asuntos pequeños (en comparación con) muchas cosas allá afuera. Pero al mismo tiempo, es un gran problema en Estados Unidos hoy, sea o no en el deporte, esté o no en la vida cotidiana, sea o no en política, está ahí fuera”.

Los Redskins indicaron que esperarán las consecuencias de la detención de Foster en el sistema legal y en la sede de la NFL y dijeron que no hay garantía de que Foster juegue para Washington nuevamente.