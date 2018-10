Dos más: Messi suma anotaciones a su cuenta durante la victoria sobre el Tottenham

Hay campos que siempre huelen a futbol, estadios que jamás se olvidan y, para la gente blaugrana, finalmente está Wembley, sin distinguir entre el viejo y el nuevo, siempre vinculado al éxito del Barcelona, ganador de dos de sus cinco Champions, big bang del Dream Team de Johan Cruyff, campeón por vez primera en 1992, y templo de la obra cumbre de Guardiola en 2011.

Quizá sea también el punto de partida del equipo de Ernesto Valverde que aspira a reconquistar Europa. Wembley, de todas maneras, nunca será un estadio cualquiera para el Barcelona.

Los azulgrana recuperaron la memoria nada más pisar el santuario futbolístico de Londres. Montó el entrenador un equipo más razonable a partir de un solo cambio: salió Ousmane Dembélé y entró Arthur Melo para que Philippe Coutinho dejara de ser interior y se vistiera de falso delantero con Messi y Luis Suárez.

Y el brasileño remató a gol a los 92 segundos después de una transición preciosa mal defendida por Hugo Lloris. Sergio Busquets enganchó con Messi y el rosarino abrió para Jordi Alba. El portero salió en falso para tapar el tiro y el lateral cedió la pelota franca para Coutinho.

A la presión alta del Tottenham, respondió con cordura el Barcelona, fluido en su juego, bien parado alrededor del flexible 4-3-3, sólo penalizado por las pérdidas de balón de Iván Rakitic. No era fácil aguantar a los muchachos de Mauricio Pochettino, pero las reiteradas aceleraciones del 10, excelente en el juego de entrelíneas, desmontaron al Tottenham. Messi fue decisivo en el 0-1 y también en el 0-2. Volvió a percutir Coutinho y su pase de fuera para adentro fue rematado espectacularmente desde fuera del área por Rakitic para el 2-0 al 28’.

Al Tottenham le cayó el estadio encima con el 0-2. Muy debilitado por las ausencias, sin el despliegue de Dele Alli ni la sutileza de Christian Eriksen, el equipo de Pochettino ni siquiera encontró alivio en Harry Kane. Necesitaba los puntos después de perder de última hora en Milán.

A los azulgrana les cambió la cara nada más ponerse a jugar la Champions. El equipo frágil de La Liga, el mismo que tomaba los goles sin que le chutaran a portería, defendía sin ninguna concesión sus aspiraciones en la Champions. Jugó muy “picado”, como ya había advertido Rakitic, enfadado con el marcador y con la crítica, necesitado de un marcador de impacto para recuperar su credibilidad antes de afrontar un calendario muy exigente y volver al Camp Nou. Wembley motiva al Barça y no desanima al Tottenham a pesar de no ser White Hart Lane. Ni siquiera con el 0-2 descansó Messi.

El argentino remató dos veces al poste derecho de Lloris en dos jugadas calcadas y ya muy vistas en LaLiga. La desdicha del 10 contrastó con la fortuna de Kane. El ariete sentó con un quiebre a Nelson Semedo y cruzó el cuero a la izquierda de Ter Stegen. El partido giró por un instante hacia el bando del Tottenham. Messi, sin embargo, no se resignó ni rindió, sino que volvió sobre su jugada, por fin habilitado por Jordi Alba. El tiro del rosarino, habilitado por el lateral después que dejaran pasar la pelota Coutinho y Suárez, entró colocado por el mismo sitio que antes, con la diferencia que salvó por poco el poste de Lloris.

Llorente, la última bala

Alba fue un puñal por su banda izquierda hasta que Erick Lamela se encontró con un tanto afortunado después de que el balón diera en Clement Lenglet. Los Spurs fueron entonces tan contundentes como antes el Barça. El encuentro adquirió un tono vibrante y épico por el vigor del Tottenham y la personalidad del Barcelona. El desgaste físico, sin embargo, desajustó a los azulgrana y la contienda dejó de ser divertida y abierta para convertirse en muy exigente para los muchachos de Valverde.

Pochettino se la jugó con Fernando Llorente. Amenazaba con empatar el Tottenham cuando apareció Messi para coronar una actuación sublime en el santuario de Wembley. El 10 alentó a sus compañeros y no paró hasta anotar el 2-4 después de una maniobra deliciosa de Suárez y Alba.

No faltó a su palabra Messi, dispuesto a pelear por la Champions, y marcó las diferencias en un equipo competitivo y autoritario, de nuevo familiar y reconocible en Wembley, el mejor sitio para reencontrarse con el recuerdo y el aroma de la Champions League.

Reacciones de tottenham

Pochettino, satisfecho

El entrenador del Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino, se mostró orgulloso de la actuación de los suyos pese a la derrota ante el Barcelona en la Champions League (2-4) y aseguró que hicieron “todo lo posible para remontar”.

“Salimos del vestuario ya 0-1. Ellos nos destruyeron el plan al marcarnos tan rápido. Fue difícil para el equipo empezar a jugar y tener confianza. Cuando empiezas en este nivel con un equipo como el Barcelona no puedes conceder esas ocasiones. Lo más importante para mí es la segunda parte, enseñamos carácter, fuimos competitivos. Hicimos todo lo posible para remontar y estoy orgulloso de ellos”, analizó el argentino.

Respecto al estado del césped, visiblemente dañado en la parte central, Pochettino reconoció que no estaba bien y que para ambos equipos fue difícil. “No nos vamos a quejar del césped, no era nuestro plan jugar aquí este partido. No podíamos hacer nada. La hierba necesita tiempo para volver a crecer, y el boxeo fue aquí hace 10 días, no era posible tenerlo en mejores condiciones”, asimiló.

El argentino también valoró a Lio Messi, autor de dos goles y dos disparos a los palos. “No me sorprende, pero hay que tener claro que nos han marcado muy pronto, ha sido un handicap importante. Al dar esas ventajas lo terminas pagando”.