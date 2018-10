Dolió a FMF que Tigres descartara a "Tuca" para dirigir el Tri

Aunque el brasileño Ricardo Ferretti era uno de los principales candidatos a la dirección técnica de la Selección mexicana de futbol, que dejara de ser considerado por decisión de Tigres no entorpeció el trabajo de la Comisión de Selecciones Nacionales, pero les dolió.

Así lo reconoció Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), quien dejó en claro que no llevan prisa en la elección del estratega y que podría ser a finales de 2018 o principios de 2019 cuando den a conocer al elegido.

"No entorpeció porque fue parte de un proceso, en el momento en que el club Tigres nos comunicó que el señor Ferretti no era un candidato a ser evaluado en la fase final, como tal lo tomamos, nos quedó claro que no podría ser evaluado", dijo.

Agregó que ese proceso, el cual ya lleva muchas semanas, tendrá otras adicionales, entonces "no lo entorpeció, sí nos dolió, en el grupo de análisis que trabajamos en la decisión obviamente él era uno de los candidatos principales que teníamos, nos dio mucha pena que no pudo estar en esas últimas evaluaciones".

Agradecidos con Tigres y con "Tuca" por el apoyo al Tri en los cuatro partidos que se han disputado después del Mundial de Rusia, aseveró que cuando los contratos estén firmados lo darán a conocer, cuanto antes mucho mejor.

"Hasta que no estén los documentos firmados no se hablará de ello, esperemos sea lo antes posible, pues mientras antes esté el técnico, antes podemos empezar a trabajar; estamos confiados de que el trabajo que se ha hecho es bueno, como cualquier contratación".

Reiteró que no es una decisión que se deba tomar de forma apresurada, pues el objetivo final es hacer un buen papel en Qatar 2022, por ello el equipo que conforman Dennis te Kloese, Gerardo Torrado y Guillermo Cantú sigue su proceso.

"Como lo dijo Cantú, vamos por buen camino. Sabíamos que el tiempo normal para tomar la mejor decisión iba a ser seis meses, en la coyuntura de que este ciclo mundialista son cuatro años y medio deja cuatro años para tener la preparación adecuada y llegar de la mejor manera a Qatar", concluyó.

RR