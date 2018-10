Naturalizados no son opción para el Tri: ''Tuca'' Ferretti

No es que Ricardo Ferretti desee influir en las decisiones de quien sea elegido para quedarse al frente de la Selección Mexicana, pero considera que los futbolistas naturalizados no son una opción que deba considerarse en el camino rumbo al Mundial Qatar 2022.

La postura del "Tuca" aparece justo después de que el español Edgar Méndez (volante del Cruz Azul) y el argentino Julio Furch (delantero del Santos Laguna) mostraron su deseo de militar en el Tricolor, previa naturalización.

''Naturalmente, son buenos jugadores, pero para mi gusto, yo no tengo nada en contra de nadie, pero no me agradaría (que hubiera naturalizados)'', afirma el brasileño.

''Vengo de un país en donde somos muy drásticos en ese sentido y en México, después de estar aquí 41 años, pienso que deberíamos tener jugadores mexicanos nacidos en México''.

De hecho, el ''Tuca'' espera que el ''70 u 80 %'' de los convocados para los amistosos contra Costa Rica y Chile lleguen a la Copa del Mundo Qatar 2022.

