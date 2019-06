Difunden video de encuentro entre Neymar y mujer que lo acusa de violación

La televisión brasileña Récord TV difundió un video que muestra al futbolista Neymar con la modelo Najila Trinadade Mendes de Souza, que lo acusa de haberla violado el pasado mes de mayo.

Mendes fue quien grabó el video de su segundo encuentro con el futbolista, a quien visitó en París después de conocerlo en redes sociales.

Sobre la supuesta agresión de Neymar, juzguen ustedes mismos �� pic.twitter.com/xTZOZm3bWF — Timon Blanco (@BlancoTimon) 6 de junio de 2019

Las imágenes muestran a la modelo y al futbolista recostándose en una cama. Suena lo que parece ser una bofetada y el jugador protesta: "No me pegues, no me gusta". Los dos forcejean, Mendes parece arrojar un objeto en la dirección del jugador y le recrimina: "Te voy a pegar, ¿Sabes por qué? Me agrediste ayer, me dejaste aquí sola".

Según la modelo, la supuesta violación y agresión ocurrió durante el encuentro anterior con el jugador.

"Ella sufrió esta agresión, se quedó muy mal, tomó medicinas, se quedó en el cuarto y ella quería probar que esas agresiones fueron hechas por la mano de Neymar, entonces ella por sí sola pensó, 'Voy a atraer a Neymar para el cuarto y lo voy a grabar'", afirmó a la misma televisora Danilo García Andrade, abogado de Mendes.

Neymar Santos, padre del jugador, cree que las imágenes no sólo no demuestran que su hijo agredió a Mendes, sino que son evidencia de la inocencia del futbolista.

"Ese video solo prueba que fue Neymar quien fue agredido. Ella provoca una agresión de él para ver si él reaccionaba al darse cuenta de que lo que estaba pasando era una puesta en escena".

RR