Lo trajeron para dirigir al Atlas con la bandera de lo realizado en Santos, Tijuana y en Argentina, pero sobre todo por su identidad con los colores rojinegros. Sin embargo, Diego Martín Cocca no ha dado los resultados esperados al frente de los Zorros y no ha sido parte de la transformación prometida por los altos mandos, quienes parece que no le “atinan” a la elección de sus entrenadores.

Hasta el momento, los números del timonel argentino no distan mucho de lo realizado por Rafael Puente del Río en su etapa como técnico rojinegro. Hasta hoy, Diego Cocca tiene 14 partidos dirigidos con los Zorros, de los cuales ha ganado solamente tres, empatado tres y perdido ocho, para una efectividad de 28.57 por ciento.

“No tengo excusas, fue muy poco lo que mostró mi equipo. Yo asumo la responsabilidad, soy el principal culpable, estamos tratando de transformar esto con muchas cosas como el tema de la pandemia y jugadores lesionados, pero no hay excusas”, dijo el técnico de los Zorros tras su más reciente derrota ante el Querétaro.

Con el discurso triunfalista y de resiliencia, Rafael Puente dirigió a los rojinegros en nueve partidos, sumando solamente un triunfo y un empate, además de caer en siete ocasiones, teniendo una efectividad de 14.81 por ciento.

Al ver los números de los últimos dos entrenadores, tal pareciera que se pelean por ver cuál es el peor entrenador que ha llegado al Atlas, al menos bajo el mando de Grupo Orlegi.

En lo que respecta al timonel sudamericano, actualmente tiene siete partidos sin conocer la victoria entre los Torneos Guard1anes 2020 y 2021, con seis descalabros y solamente un empate. El último partido que ganó fue el 25 de septiembre de 2020 cuando venció 1-0 a Juárez FC en la Jornada 12 del semestre anterior y fue con un autogol de Mauro Fernández.

Lo peor para Atlas y con las malas decisiones que ha tomado la directiva que comanda Grupo Orlegi en la elección de entrenadores, es que siguen hundidos en la tabla de cocientes, al tener un porcentaje de 0.9070, siendo el candidato principal a pagar la multa de 120 millones de pesos, pues su rival más cercano, el San Luis, tiene 0.9412, mientras que Juárez FC tiene 1.1512, pero está a 21 puntos de distancia de los rojinegros.

NÚMEROS

El Atlas con Diego Martín Cocca

Partidos dirigidos: 14

Ganados: 3

Empatados: 3

Perdidos: 8

Goles a favor: 9

Goles en contra: 15

Puntos: 12

LA CIFRA

28.57

por ciento es la productividad generada por el Atlas bajo el mando de Diego Martín Cocca. Con el timonel argentino, los Zorros sólo han obtenido 12 puntos de 42 disputados.

SI HUBIERA DESCENSO

Tabla de cocientes

EQUIPO PTS JJ DIF COCIENTE 16. Juárez FC 99 86 11 1.1512 17. San Luis 48 51 34 0.9412 18. Atlas 78 86 24 0.9070

*El antepenúltimo lugar paga 50 millones de pesos, el penúltimo 70 y el último 120.

RACHA

Acumulan siete juegos sin ganar

Necaxa 0-1

Chivas 2-3

América 0-1

Puebla 0-1

Tigres 1-1

Monterrey 0-2

Querétaro 0-1

ANTECESOR

El Atlas bajo el mando de Rafael Puente

Partidos dirigidos: 9

Ganados: 1

Empatados: 1

Perdidos: 7

Goles a favor: 8

Goles en contra: 18

Puntos: 4

Efectividad: 14.81%

