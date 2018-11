Dieter Villalpando llega a Chivas

Tras no consumar la clasificación a la Liguilla del Apertura 2018, el Guadalajara ya comienza a incorporar nuevos elementos de cara al próximo torneo y una de estas nuevas incorporaciones es la Dieter Villalpando, quien proviene del Necaxa y ha vestido varias playeras en la Liga MX.

La llegada de Villalpando a Chivas se dio de forma sencilla, gracias al conocimiento que tiene Mariano Varela, director deportivo rojiblanco, sobre las condiciones contractuales del jugador, al cual no le ha ido bien en sus anteriores equipos, en especial por temas extra cancha.

En su momento, Villalpando admitió que salió de Tigres por problemas de indisciplina y ahora asegura que valora más su profesión y el compromiso que debe tener con el club que defienda. “Gracias a esos errores he aprendido mucho. Ahora, más que nunca, valoro mi profesión y hago las cosas de la mejor manera”, declaró en su momento el jugador capitalino.

Tras su paso con Tigres llegó a Monarcas Morelia, donde también los temas extra cancha dieron de qué hablar y forzaron su salida del conjunto michoacano, para después llegar al Atlas.

“Estoy más consciente que nunca que he cometido errores que han perjudicado mi carrera, estoy más maduro que cuando debuté, hoy estoy a dos años que debuté, así que quiero consolidarme en Atlas, no lo he podido hacer en Morelia, en Pachuca, ni en Tigres. He cometido varios errores, pero este puede ser mi último tren y quiero aprovecharlo”, apuntó cuando fue presentado con los Zorros.

En su reciente equipo, el Necaxa, Villalpando jugó mil 064 minutos en el Apertura 2018, esto en 13 encuentros, 12 de ellos como titular. A la ofensiva, logró dos anotaciones y puso un pase para gol.

A los Rayos llegó para el Apertura 2017, torneo en el que sólo participó a lo largo de 439 minutos; en el pasado Clausura 2018, el jugador capitalino vio acción por mil 207 minutos, marcando gol en un par de ocasiones.

Villalpando debutó en el Clausura 2014 defendiendo la playera de los Tuzos del Pachuca; desde el inicio de su carrera, ha vestido las playeras de Pachuca, Tigres, Morelia, Atlas, Necaxa y ahora se pondrá la del Rebaño.

En su carrera acumula ocho mil 848 minutos en 137 juegos, con ocho goles anotados y ocho asistencias.