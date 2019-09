Dieter Villalpando está aterrizado

Nunca es tarde para cambiar. Dieter Villalpando tuvo un inicio brillante en su carrera, pero le llegó rápido el éxito y se desvió del camino. Hoy está concentrado en el futbol, en su familia y tiene hambre de victoria y dejar grabado su nombre en letras de oro en la historia de Chivas.

Sus principales motivacione se llaman Adrián, su hijo, Alejandra Romero, su esposa y sus padres María del Carmen Leticia y Daniel, además de otro bebé en camino que lo tiene emocionado.

Villalpando repasó su carrera y reconoció errores, entre ellos verse rebasado por el entorno que rodea al futbol, por lo que tuvo que volver a las raíces y recordar cuando todo se hacía con humildad, cuando en su niñez su madre hacía todo por verlo feliz.

“Mi hijo es mi motor, quiero hacer cosas importantes por el futuro de él. Quiero que el día que crezca esté orgulloso de mí, que pueda seguir mis pasos”. Dieter Villalpando, jugador de Chivas

“(Ella) me llevaba en la bicicleta al campo que se llama ‘Los Galeana’, como a una hora de la casa en la CDMX. Eso no se me olvida. Cuando estaba ponchada la bici, me quedaba en la casa a pelotear, no iba a entrenar. Había puentes y a mi hermano y a mí nos llevaba, a uno en el cuadro y al otro en los diablitos”.

El jugador de Chivas es de valores, de familia humilde, incluso una vez recuerda que sus padres ,con muchos sacrificios, le regalaron unos zapatos. “No tenían mucho, jamás se me olvidará porque me compraron unos de béisbol. Así jugué, me resbalé y fallé un penal. No me la acabé con las burlas”.

Espera que los jóvenes no se desvíen

A Villalpando le dieron infinidad de consejos cuando andaba un poco fuera del camino y espera que los talentos nuevos estén asesorados y escuchen las indicaciones, algo que él admite no haber hecho.

“Todo me llegó rápido, me fui perdiendo, pero encontré a mi ahora esposa, nació mi hijo y obvio vas madurando. Así se me dio la vida. Uno mismo entiende por su propio peso. Me daban consejos y les decía que sí, pero no hacía caso. Uno es quien decide y dejar ese tipo de vida no me costó trabajo, sabía que cuando yo quisiera lo dejaría”.

El rojiblanco le aseguró a la afición que verán en cada partido a un mejor jugador y que busca encontrar cuanto antes su mejor nivel futbolístico, porque sueña con estar en la Selección y si algún equipo lo puede llevar “ese es Chivas, porque te puede dar mucho o te puede quitar”.

- ¿Dónde te sientes mejor?

"Yo debuté de enganche, pero eso se ha perdido, ya no hay tantos jugadores así y es más sacrificio el futbol de hoy, correr más y me fueron acostumbrando. A mí me gusta más de interior, tal como lo hago ahora. Tengo más libertad, me siento cómodo porque puedo ir a la banda, al área. Como segundo contención me gusta también, pero me limita, porque puedo sacar un balón desde atrás, pero no me da para llevarlo al área contraria. Me entiendo muy bien con Eduardo López, me entiendo muy bien con él, lo admiro y se lo digo porque no hay elementos como él”.