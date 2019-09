Todo bajo control en el rebaño

No quiere distracciones de ningún tipo. Tomás Boy ha reconvenido a algunos jugadores sobre su comportamiento en temas extra cancha, declaraciones y redes sociales, pues necesita que todos estén concentrados en sacar a Chivas del problema de cociente y caminar firme hacia una Liguilla.

El “Jefe” ajusta algunos temas internos y hace peticiones a elementos como a Alexis Vega, quien será sancionado económicamente luego de mostrar de más en el efusivo festejo del gol ante el Atlas el sábado pasado.

"Los jugadores no deben distraerse, están en un camino muy bueno. Hay libertad para que se expresen, guardando la distancia de la organización donde están”. Tomás Boy, DT de Chivas

“Con Vega me gusta que participe más en el juego inactivo; con balón es extraordinario, porque lo toma y es difícil que se lo quiten. Me gustaría que jugara más cuando la jugada no esté dentro de su zona, porque esto elevaría su nivel. Él puede más, tiene muchas habilidades y potencia que es difícil ver en un delantero”.

Por otro lado, Boy también tuvo algunas palabras hacia Antonio Briseño, de quien no le gustaron algunas declaraciones que hizo.

“Hablé con Briseño, estaba haciendo declaraciones muy fuertes, a mi parecer, que lo estaban sacando de concentración. Incluso le hice la broma de que no iba a jugar (el Clásico Tapatío); él estaba tristísimo. Le dije hasta una hora y media antes que sí iba a jugar”.

“Tiba” se mantiene como titular

Gilberto Sepúlveda le ha puesto la situación difícil a Oswaldo Alanís para regresar a la titularidad. Así lo reconoció el técnico Tomás Boy, quien además dice que Oribe Peralta deberá esperar una oportunidad porque Alan Pulido y Alexis Vega han mostrado un buen nivel.

“(Reaparecerá) cuando me diga que está a 100% (Alanís). Es un buen problema (con Sepúlveda), porque el entrenador no quiere ser injusto, pero tampoco jugará contra sí mismo, jugará con quien mejor esté, así me muevo, trato de ser lo más justo posible, aunque a veces no se puede”.

Por otro lado, Boy Espinoza dijo estar satisfecho con el desempeño de su plantilla, en especial con algunos elementos que han demostrado hambre de hacer mejor las cosas en pos de los objetivos de su equipo.

“Me encanta la disposición, han aguantado muchísima presión. Cuando les meten gol, se revuelven, tratan de igualar, pelean hasta el final, eso me gusta mucho, rescato mucho eso”.

En el Rebaño trabajan para ser más constantes al momento de atacar

Mientras algunos siguen festejando que Chivas ganó el Clásico Tapatío, el técnico Tomás Boy trabaja a marchas forzadas para darle a su equipo las herramientas necesarias para continuar en plan ascendente en el torneo y estar en los puestos de Liguilla. Por lo pronto, el estratega está concentrado en el Morelia.

Boy precisó que a su equipo le sigue faltando afinar desde tres cuartos de cancha hacia el arco rival y saber tomar mejores decisiones para hacerle daño al rival, proceso en el que no tarda en explotar su equipo.

“Estamos en el trabajo de la consistencia en general, en el trabajo de la recuperación, está muy bien el equipo en ese sentido. Cada adversario tiene sus virtudes y defectos, Morelia trabaja duro, acaba de llegar el entrenador y está buscando algo importante, pero conseguir puntos en esta Liga no es sencillo, quiere decir que están haciendo las cosas bien”.