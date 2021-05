Diego Cocca justifica sus cambios en Atlas

Que Atlas no fue defensivo, el director técnico Diego Martín Cocca justificó la derrota ante Puebla al señalar que siempre fueron en la búsqueda del arco rival a pesar de haber salido al campo con un planteamiento defensivo, además de que realizó cambios con la intención de guardar el marcador que en ese entonces tenían a su favor.

"Iniciamos con estos jugadores porque queríamos el arco rival, la idea era ganar y hacer un gol para obligar al rival y no tuvimos efectividad”

“En el partido anterior que ganamos, decían que los cambios estaban bien, y ahora que perdimos están mal pero no es así, terminamos atacando con todo lo que teníamos, no hay más que darle vuelta, queríamos con Zaldívar que es un volante ofensivo y con Pablo para que ganara en medio, nos estaban ganando por ahí, ya había jugadores muy gastados, iniciamos con estos jugadores porque queríamos el arco rival, la idea era ganar y hacer un gol para obligar al rival y no tuvimos efectividad”, dijo Diego Cocca.

Fue hasta el momento en que cayó el gol de Puebla cuando Cocca envió toda la artillería pesada con Julio Furch, Javier Correa y Ozziel Herrera sin que rindieran frutos.

JM