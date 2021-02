Diego Cocca celebra el empate con Santos

Por fin Atlas anotó y aunque no ganó. Al director técnico Diego Cocca salió feliz por el empate y sobre todo orgulloso de sus jugadores que, a su consideración, fueron mejores que Santos Laguna, rival al que le arrancaron la igualada al minuto 94 con una anotación “accidentada” de Ozziel Herrera.

"El gol fue el reflejo de lo que el equipo transmite, fue energía, fue voluntad y estoy convencido de que seguimos construyendo"

“Estoy muy contento y orgulloso de mis jugadores, porque es una situación difícil, cuando las cosas no van, cuando no llegan los resultados, cuando no llega el gol, es difícil hasta entrenar, pero el equipo mostró voluntad, realmente yo creo que superamos lo hecho en el último partido, el equipo jugó mejor, se soltaron, atacaron y el gol fue el reflejo de lo que el equipo transmite, fue energía, fue voluntad y estoy convencido de que seguimos construyendo, se hizo un gol y esperemos que el que viene, tengamos la misma voluntad y sigamos creciendo y la capacidad de seguir creciendo, yo veo evolución, tal vez no era el resultado que quería, el rival es un equipo que corre mucho, que juega mucho, pero el partido fue casi todo del Atlas”, afirmó el técnico argentino de los Zorros.

Además, Diego Cocca agradeció a la suerte el resultado en el Estadio Jalisco, pero no es que haya llegado de casualidad, sino que la buscaron durante todo el encuentro, hasta que llegó como tenía que llegar, de manera atropellada y dramática.

“La suerte hay que buscarla, hoy no llega de casualidad, hoy el equipo fue a buscarla y no bajó los brazos, era el minuto 90 y la fuimos a buscar, la estamos pasando mal y por momentos hacemos mejor las cosas que el rival y no se refleja en el marcador, pero estamos convencidos de que este es el camino y con esta intensidad y esfuerzo, vamos a encontrar a un equipo con estructura y base para ser competitivo contra cualquiera, estoy convencido de que será el gol que nos abra la racha para lo que viene”, comentó el técnico rojinegro.

JM