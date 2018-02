Diego Alonso, inconforme con empate ante Chivas

Luego de haber igualado a un tanto en su visita al Rebaño Sagrado, el director técnico de los Tuzos del Pachuca, Diego Alonso, aseguró que la actitud de su equipo fue buena para salir de la adversidad, aunque no terminó del todo conforme con el empate que manda a los hidalguenses de manera momentánea al décimo puesto de la tabla general.

"Me voy conforme con la actitud de los jugadores, con el rendimiento que tuvieron en la segunda parte, con la predisposición que tienen contra la adversidad y de venir a jugar aquí ante un grandísimo rival y a tratar de imponer condiciones, aunque es muy difícil; con el resultado no, yo siempre quiero ganar, siempre".

El estratega uruguayo no puso como excusa el desempeño del árbitro central Jorge Antonio Pérez Durán, quien señaló un penalti dudoso con el que el Guadalajara logró el empate en los minutos finales del partido.

"No me expreso jamás de los árbitros. Las últimas semanas he hablado un poquito más de lo que estoy acostumbrado sobre ellos y tengo una sensación rara. El árbitro puede tener aciertos y errores, pero no lo critico, me parece que el que nos tocó hoy fue un gran árbitro y si él vio penal es penal y si no vio una anterior, pues no la vio. Nosotros siempre tenemos que dar el mejor ejemplo a nuestros futbolistas, si nos vamos a escudar en cada resultado o vamos a depender del rendimiento de los árbitros estamos mal, nosotros tenemos que ser mejor que cualquier árbitro".