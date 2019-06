Después de Selección, Chivas es el más importante: Oribe Peralta

Chivas por jugar con mexicanos, por tener una convocatoria única, es para Oribe Peralta el equipo más importante de la Liga MX, por lo que no le costó tanto trabajo tomar la determinación de salir del América para tomar un reto, quizá, el más importante de su carrera porque tiene 35 años, porque hay problemas graves de cociente, y porque sabe que a la afición se la ganará únicamente con goles.

"Cuando surgió todo, ya que vi la posibilidad cerca, si pensé todo, me llevó a decir que Oribe está hecho para estos retos, para esto se formó todo detrás de, puedo inspirarlos a que vuelvan a la esencia".

La crítica por venir del América, sabe que será un factor importante en lo que inicia el torneo y él es el único que puede darle vuelta a la situación. Marcando goles no solamente se quitará la negatividad de un sector de la afición, también le dará respeto y podrá andar tranquilo por la calle.

"Mi papá me dijo que era un reto y tenía que seguir demostrando para qué estaba hecho. Esta sería mi tercera etapa con Chivas, en este nuevo reto si tuviera una mentalidad de perdedor, nunca hubiera aceptado venir acá, no hubiera tomado este riesgo, aunque supiera todo lo que iba a hablar, la verdad es que es una motivación llegar aquí a mis 35 años y que se me considere como un referente, si los resultados no van bien la responsabilidad va a ser mía, sé que el equipo lo están armando para que pueda ser campeón".

Precisó Peralta que muchas de las ocasiones el futbolista se pierde porque deja de valorar su carrera, dejan de divertirse y es ahí cuando deben regresar a las bases, a donde inició el camino para tener claro por qué decidieron ser futbolistas profesionales.

"A los jugadores siempre les digo que se acuerden por qué empezaron a jugar futbol, porque la mayoría fue porque se divertían y llega un momento en el que se te olvida por qué hacer algo, creo que siempre es parte de todo, siempre tienes que volver a las bases, tienes que volver a lo que eres para poder potencializar todo".

La Frase

"Lo platiqué con mi familia, con toda mi familia y aceptamos el reto porque Chivas es el equipo que juega con solo mexicanos, que después de Selección es el equipo importante".

Oribe Peralta, delantero del Guadalajara.

OF