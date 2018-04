De Anda espera resolver hoy adeudos de Chivas con jugadores

El director deportivo de Chivas, Francisco Gabriel De Anda, afirma que espera poder resolver hoy martes la cuestión de los premios adeudados a los jugadores de Chivas para que el equipo pueda concentrarse en la Final de la Liga de Campeones de Concacaf, que disputarán mañana.

"Jamás se ha dicho que no se va a pagar. Jamás se ha dicho que no se lo merecen o que no lo consiguieron"

"Voy a tener una reunión hoy (martes), las he tenido (reuniones) y he tenido una gran comunicación tanto con jugadores como con cuerpo técnico", dijo De Anda a la cadena ESPN. "Espero que se resuelva hoy porque ese es el ideal para enfrentar un partido de esta magnitud, quizá el más importante en la historia de Chivas, y lo que representa y lo que puede representar un Mundial de Clubes. Estoy concentrado al ciento por ciento en este tema y espero que para mañana esté resuelto".

El directivo, que asumió su cargo el pasado mes de marzo, atribuyó a las circunstancias económicas del equipo el retraso en el pago de los premios por obtener el doblete de Liga y Copa en el Clausura 2017.

"Se ha atravesado un momento quizás que no es el ideal en lo económico y por eso hubo ese atraso, pero la intención siempre ha sido, porque no es un tema de sueldos, no hay sueldos atrasados, es un premio que se habló y pactó y quizá en la negociación el jugador no ha quedado satisfecho en cómo se va a pagar o cómo se pagaría, ese es el tema. Jamás se ha dicho que no se va a pagar. Jamás se ha dicho que no se lo merecen o que no lo consiguieron o no es de ellos".

El sábado pasado los jugadores de Chivas publicaron un mensaje en sus cuentas personales de Twitter en el que afirmaban, " El miércoles va por nosotros, el escudo y ustedes la mejor afición. Queremos otro título!! Afición y jugadores estemos unidos!! Nosotros somos Chivas!! #DirectivaCumplanSuParte".

"El tema en el que se rompió la negociación fue en cómo se va a pagar y en ese sentido estoy tratando de llegar a un acuerdo", explicó De Anda. "Tengo una comunicación constante con los jugadores en todos los sentidos, con mucho respeto, y he tratado de llegar al punto donde ellos se sientan cómodos para el día de la Final".

RR