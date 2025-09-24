David Benavídez vs 'Canelo' Álvarez: Esta fue la última pelea del 'Monstruo Mexicano'

La esperada pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y David Benavídez sigue siendo una cuenta pendiente en el boxeo, pero los rumores han cobrado fuerza tras la reciente derrota del tapatío ante Terence Crawford. Ahora sin los títulos de peso supermediano, “Canelo” podría verse más cerca que nunca de enfrentar al “Monstruo Mexicano”, quien ha reiterado su deseo de medirse con él, incluso en las 175 libras.

Mientras tanto, Benavídez continúa forjando su camino con paso firme. En su última pelea, el 2 de febrero de 2025, venció por decisión unánime al cubano David Morrell en la T-Mobile Arena de Las Vegas, en una batalla intensa que mantuvo la emoción hasta el final. Con esta victoria, retuvo el cinturón interino del CMB en peso semicompleto y conquistó el título absoluto de la AMB, reafirmando su dominio en la división.

Durante los 12 asaltos, Benavídez mostró su poder ofensivo habitual, conectando más de 170 golpes contra los 125 de su rival. Aunque fue derribado en el round 11 —en una caída que pareció accidental—, se recuperó rápidamente y cerró fuerte el combate. Su contundente actuación lo perfila como próximo retador al ganador del duelo entre Artur Beterbiev y Dmitry Bivol, programado para febrero.

Actualmente, Benavídez volvió a insistir en su deseo de enfrentar a “Canelo”. En entrevista con The Ring, aseguró que si el jalisciense realmente pelea por grandeza y títulos, entonces deberá subir a las 175 libras, donde él planea unificar todos los campeonatos. “Ahora yo tengo el poder”, afirmó con seguridad, apuntando a un nuevo capítulo en su carrera.

Por su parte, Álvarez aún tiene compromisos contractuales por cumplir. Sin embargo, con un panorama cambiante y un Benavídez más fuerte que nunca, la posibilidad de verlos frente a frente no está completamente cerrada.

