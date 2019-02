Darío Burbano advierte del momento felino

Si alguien sabe de lo que Tigres es capaz es Darío Burbano, quien no sólo jugó en ese equipo, sino que conoce a la perfección a Ricardo Ferretti y las presiones que tiene por dar buenos resultados.

No sólo el timonel, sino todo el plantel llega para el duelo ante Altas con el golpe de haber caído en Concachampios, resultado que retumbó en la prensa norteña y que hoy tiene a los auriazules en busca de revanchas deportivas y de resultados.

“Indudablemente, Tigres es difícil, porque ahí no esperan a nadie, si los jugadores no andan, en el semestre siguiente contratan al mejor que haya en el futbol mexicano o en el exterior”, advirtió Burbano, quien espera a unos felinos ofensivos.

El hoy delantero del Atlas, militó durante tres torneos en el equipo de la Sultana del Norte y le alcanzó para salir campeón de Copa en el 2014, siempre bajo la batuta del “Tuca”, con quien aún tiene una gran relación y a quien considera como un padre.

“Con ‘Tuca’ tengo muy buena relación desde que llegué allá. Me trató casi como a un hijo y siempre que estuve bien y con buenas condiciones, siempre jugué con él y la verdad es que a mí me sirvió mucho el haber pasado por ahí, haberlo tenido a él como entrenador, porque siempre me enseñó, me llevó por el buen camino y vivo muy agradecido con él”.

Atlas enfrentará a los Tigres de la UANL esta noche, en punto de las 21:00 horas en la cancha del Estadio Jalisco, en un duelo con cierto morbo, ya que los dirigidos por Guillermo Hoyos tuvieron la semana completa para trabajar luego de caer en el Clásico Tapatío y de descansar en la Copa MX, mientras que los felinos vienen de tener participación en la Concachampions, en donde no les fue nada bien, ya que cayeron 1-0 ante el Saprissa de Costa Rica, en el partido de Ida de los Octavos de Final, resultado que intensifica la presión sobre los felinos, quienes llegaron a Guadalajara desde el pasado miércoles y se han mantenido en el silencio.

En la Liga MX, los pupilos del “Tuca” son sublíderes de la competencia con 16 puntos, mientras que Atlas está fuera de zona de clasificación al tener solamente 10 unidades y dos derrotas de manera consecutiva, por lo que el duelo de esta noche significa una revancha deportiva para los rojinegros, quienes buscarán retomar el rumbo ganador y regresar a los puestos de calificación.