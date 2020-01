Daniel Ríos, de Chivas a Nashville

En Chivas no se le dio la oportunidad de jugar, cuando estaba José Manuel de la Torre, lo tomó en cuenta pero luego llegó Matías Almeyda y le dijeron que el estilo de juego, no le acomodaba a lo que quería el “Pelado”, por lo que se fue al Ascenso, luego Daniel Ríos pidió a su agente, llevarlo a la MLS a jugarse el todo por el todo.

“Fueron 9 años que estuve en Chivas que me ayudaron a formarme como persona y jugador, viví todo el proceso con el Guadalajara. Me subió ‘Chepo’ de la Torre y es un entrenador al que le gustan los delanteros grandes, que cabecean bien, retienen el balón, que son de área y goleadores. Lamentablemente duró pocas jornadas del torneo y lo corrieron, en eso llegó Almeyda. Quedamos campeones de Copa contra León en la final”.

“Almeyda me mandó a préstamo a Coras, estuve allá dos torneos. En Copa le metí gol al América, Cruz Azul, Santos, Tijuana, tuve algunas pequeñas lesiones y después se movió la plaza para Zacatepec. Yo duré 6 meses y la verdad, después de los torneos que había tenido había oportunidad con otros equipos de primera que me querían”.

La aventura le ha traído muy buenos dividendos, alegrías y tristezas que lo han hecho madurar en todos los aspectos. Llegó al Nashville, donde con trabajo convenció y la franquicia por vez primera en su historia, invirtió en un la adquisición de sus derechos federativos.

“Ser el primer jugador, ser latino, es un tema de los hispanos, tengo que dar buen ejemplo, yo sabía que iba a ser una responsabilidad grande, dejar bien parado a México a los jugadores, en lo deportivo y en lo personal. Acepté el reto desde el principio y este año será muy bueno para el equipo y para mí en lo personal”.

Ríos está emocionado, motivado por todo lo que viene, porque también tendrá cerca a elementos como Alan Pulido, Javier “Chicharito” Hernández y eso le llena de emoción en buscar ser un goleador, que llame la atención de la Liga MX, de Europa y sobre todo, Selección nacional.

“Si no te dan la oportunidad, no te equivocas y así no vas a aprender. El cambiar de país, de ciudad, el idioma y todo te da muchísimo, tienes que madurar y adaptarte. Mis compañeros me arroparon bastante bien el primer año, es un vestidor más sano allá”.

Ríos se encuentra ya de pretemporada con su equipo, confía en dar buenos resultados en corto plazo porque se ha puesto como meta, llegar a la Selección mayor y sabe que con la presencia de jugadores en la MLS como “Chicharito”, Pulido, Carlos Vela, entre otros, anotando le será muy fácil llamar la atención.

AJ