Dani Alves afirma que rechazó al Barcelona, pese a ofrecimiento para volver

En entrevista con la plataforma "The Players'Trubune", Dani Alves reveló que antes de firmar para ser jugador del Sao Paulo de Brasil, tuvo la oportunidad de volver al Barcelona así como a la Juventus, sin embargo los contratos que le ofrecían no eran de tanta duración.

"Tuve la oportunidad de volver al Barcelona. También tuve la oportunidad de regresar a la Juventus, pero sólo el Sao Paulo,el equipo de mis sueños, creyó en mí y me dio estabilidad hasta 2022. La mayoría de los clubs no me ofrecieron eso, porque no creían en mí. Porque piensan que tengo una fecha de caducidad".

Tras salir del PSG como agente libre, el brasileño tenía como objetivo integrarse a un equipo que lo sostuviera hasta el 2022 con la intención de llegar en buen nivel a la Copa del Mundo de Qatar donde tendrá 39 años.

El lateral es el jugador con más títulos en la historia con 40, teniendo etapas muy exitosas con el Barcelona entre 2008 y 2016 y con la Juventus del 2016 al 2017.

Dani Alves fue elegido como el mejor futbolista de la Copa América de Brasil 2019, y a pesar de ser vinculado con distintos equipos europes, decidió reforzar al Sao Paulo de su país, lo cual calificó como un sueño que tenía desde niño.

AJ