Cufré está disgustado por el proceso de la Selección Sub-22

Tras la derrota del sábado en el Clásico Tapatío frente al Guadalajara, el entrenador de los rojinegros del Atlas, Leandro Cufré, se mostró disgustado por la agenda apretada que tienen cinco de sus futbolistas que fueron convocados para la Selección Mexicana Sub-22 en busca del pase a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, y considera que ello repercute en la preparación del equipo rojinegro.

“Lo que a veces no entiendo es que por ejemplo, a Jairo Torres lo mandamos a la Selección, piden que colaboremos, juega 60 minutos el día viernes, luego el martes jugó 75 minutos, cuando habíamos pedido que jugara sólo 45 minutos porque teníamos el Clásico. Siempre hay buena voluntad de ceder a los jugadores, pero no me pareció leal de parte del cuerpo técnico de la Selección Sub-22 en no tener en cuenta una planeación de los equipos, ahora estamos cediendo a cinco jugadores a un microciclo para que regresen el jueves y tenemos el juego el viernes. Entonces, nosotros tenemos toda la buena voluntad, pero necesitamos que de la otra parte entiendan las situaciones que tenemos, esa es la realidad”.

Los llamados

Jugadores como José Hernández, Jesús Angulo, Ismael Govea, Ulises Cardona y Jairo Torres, fueron llamados del Atlas para buscar el pase a Tokio 2020 con el conjunto tricolor. Cufré señaló que dentro de este proceso, los convocados rojinegros viajarán hoy para reintegrarse a la preparación de la Sub-22 y volverán a los entrenamientos de los Zorros el jueves 19 de septiembre, es decir, sólo entrenarán un día con el Atlas antes de medirse al Toluca en el duelo de la Jornada 10 del torneo.