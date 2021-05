Cuando el "Tuca" Ferretti llegó a México con Atlas

Ricardo Ferretti es un entrenador histórico en la Liga MX, pero hay un dato que pocos recuerdan, y ese es que fue el Atlas el encargado de traer al "Tuca" al país.

De cara al duelo entre los Zorros y los Tigres en el repechaje del Torneo Guard1anes 2021, se recuerda que para la parte final de la temporada 77-78, un joven Ricardo Ferretti de apenas 23 años fue fichado por los rojinegros tras vestir las playeras del Botafogo, Vasco da Gama y Bonsucesso del futbol de Brasil.

Ricardo Ferretti con la playera del Atlas en marzo de 1978. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Eran días bastantes complicados para el Atlas que a toda costa buscaba la salvación del descenso, y las posibilidades eran prácticamente nulas.

Pese a eso, Ferretti fue considerado como una contratación acertada en ese tiempo para los tapatíos, ya que era un elemento vistoso, con mucha profundidad y buena definición, alcanzando la cifra de nueve tantos.

El último partido del brasileño con la camiseta del Atlas, se dio el 18 de mayo de 1978 cuando los Zorros disputaron la Liguilla por el no descenso ante el Unión de Curtidores, donde el "Tuca" fue luz y sombra, al anotar un gol pero también al irse expulsado.

El objetivo de la permanencia no se cumplió, y el Atlas perdió 4-2 y se marchó a segunda división, siendo también un mal comienzo para Ferretti en la Liga MX.

Tiempo después, el "Tuca" fue reclutado por los Pumas y fue ahí donde los éxitos en su carrera como jugador y posteriormente como entrenador comenzaron.

Ricardo Ferretti como titular en el duelo entre Atlas y Unión de Curtidores. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Aún con todo eso, Ferretti ha dicho que tiene buenos recuerdos de su paso como rojinegro e incluso no cerró las puertas a dirigirlos en algún momento.

"El Atlas es el equipo que me dio la oportunidad de venir a este hermoso país, (y estoy) súper agradecido; nunca tuve la oportunidad de retribuirle esta oportunidad que me dio al principio".

"No se han dado las circunstancias (para dirigirlos), a veces tengo contrato con otros y no sé si me quieran (en Atlas), también, porque a lo mejor ni les interesa que yo vaya, estoy diciendo me gustaría (dirigirlos), pero a lo mejor ellos dicen ‘no, para qué traigo a este cuate’, una cosa es que te guste y otra que se haga", fueron palabras de "Tuca" en una conferencia de prensa en enero del 2013.

