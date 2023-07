Habían sido cinco juegos en los que el Cruz Azul de Ricardo “Tuca” Ferretti conoció la derrota de manera consecutiva, hasta antes del resultado de hoy que posicionó a los cementeros dentro de los dieciseisavos de Leagues Cup.

Por ello, el entrenador aceptó las críticas por las cuales estaban pasando él y su equipo, sin embargo, reconoció que en ningún momento le preocupó ser despedido ante los malos resultados.

“La presión siempre existe, no puedes paralizarte ante ella, si alguien no puede soportar la presión, no puede hacer algo importante en la vida. En los primeros 10 años a lo mejor me hubiera preocupado, pero ahorita con 32 años de entrenador, no saber que esta silla es un puesto interino siempre, te condena a siempre ser interino. Siempre va a haber críticas, lo que a mí me gusta es que sean con fundamentos”, indicó Ferretti.

Asimismo, dijo que, a pesar de lograr su clasificación a la siguiente fase, reconoce que hay muchas cosas por trabajar con el equipo, resaltó la falta de contundencia que padecen sus jugadores.

Agregó que el tiempo es un factor importante para armar un equipo competitivo, no obstante, los entrenadores es lo que menos tienen.

“Nosotros vamos a seguir trabajando para darle las alegrías que se merecen. Estamos en una etapa de transición y sólo a través de trabajo y tiempo, cosa que es muy difícil de pedir como entrenador, se va a dar. Yo voy a seguir haciendo lo mío, y naturalmente, cuando los jugadores vayan a la cancha espero su mejor esfuerzo y logren los triunfos”, agregó el estratega.

Aún con su escuadra compitiendo en la Leagues Cup, el entrenador comentó que la presión se afloja un poco, pero siguen obligados a mantener este paso que apenas adquirieron, por lo que llama a sus jugadores a tener calma.

“El pase nos ayuda a tener más confianza y nos libera un poco de la presión. No nos vamos a volver locos, no nos vamos a creer nada. Apenas logramos el pase a la siguiente fase. Debemos tener estabilidad emocional”, finalizó Ricardo.

