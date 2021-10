Antes del partido ante Chivas, el portero de Cruz Azul, José de Jesús Corona, reconoce que el nivel del equipo como campeón del último torneo de la Liga MX no ha sido el esperado en el Apertura 2021.

Para Chuy Corona, son "circunstancias distintas a las del torneo anterior. No es por excusarse, pero hemos tenido bajas considerables, no tuvimos una pretemporada como nos hubiera gustado, no hubo tantas convocatorias como ahora… A consecuencia del buen trabajo y quieras o no, merma el engranaje del funcionamiento".

El arquero mexicano resaltó que para Cruz Azul objetivo principal es meterse a los primeros cuatro lugares de la tabla general.

"Lo importante es estar dentro de los primeros ocho, pero lo ideal y por lo hecho la temporada pasada es estar dentro de los primeros cuatro lugares. Entrando a la Liguilla seremos serios contendientes. Tenemos calidad para afrontar el compromiso", declaró.

El cierre del torneo no luce nada sencillo para Cruz Azul. Enfrentarán a los principales rivales, pero en el equipo lo ven como motivación.

"Sabemos que es un partido (Chivas) que nos puede catapultar a los cuatro lugares con una combinación de resultados o bajar, pero nos puede motivar bastante para seguir adelante. También sabemos lo que representa para la afición... No será nada sencillo. Lo vemos como un buen reto (cierre), el cual sabemos que será una dura prueba. Nos fortalecerá y hemos ido encontrando el nivel. Estas pruebas serán claves para entrar a la Liguilla", concluyó.

El partido de Chivas vs Cruz Azul será este sábado 23 de octubre cuando La Máquina visite el Estadio Akron a las 17:00 horas.

