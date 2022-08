Han pasado ya varios días desde que el Cruz Azul sufrió una humillante derrota de 7-0 ante el Club América en el Estadio Azteca, pero aún suena el eco de aquella goleada catastrófica y el último en sumarse ha sido Franco Escamilla, quien es aficionado confeso de La Máquina.

Durante uno de sus programas en YouTube, el comediante explotó en contra de su equipo ante el desastroso resultado.

"No los dejo de apoyar, pero chin... a su ma... por cada gol que recibieron, 70 veces 7 como dice la biblia. Si me dicen ‘Franco, es que traemos un desmadre’, yo no pongo excusas para dar mi show, ustedes no pongan excusas para hacer su put* trabajo", exigió Franco.

Para sorpresa de todos, la cosa no quedó ahí y es que Franco Escamilla incluso se candidateó para asumir el rol de directo técnico del Cruz Azul.

"Al chile, yo mero. ‘#FrancoparadirigiraCruz Azul’. Si el ‘Tata’ Martino no tiene que estar en los partidos, ¿por qué yo si?, yo voy a dirigir desde lejos", dijo el comediante.

La gente ha tomado con humor la propuesta de Franco Escamilla y han aplaudido sus comentarios sobre la goleada que recibieron ante el odiado rival.

JL