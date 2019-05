Croquet a la mexicana

Roberto Rivera, Brian Lozano, Manuel Marcos Fal y Stephen Morgan conforman un grupo de amigos que a lo largo del tiempo se han unido para disfrutar de una de sus mayores pasiones en la vida, la cual buscan difundir por todo el país. Se trata del croquet, deporte poco conocido en México, pero que ha ido ganando adeptos en los últimos años.

Tras haber participado en la segunda edición del Abierto Mexicano de Croquet, celebrado en San Miguel de Allende, este grupo de competidores habló sobre su experiencia en esta disciplina, sus inicios y logros, así como de su trabajo para lograr que cada vez exista mayor acercamiento de los mexicanos a este entretenido deporte.

Es una gran oportunidad para mostrar el croquet en México, existe mucho entusiasmo por jugar croquet en este país

Roberto “Bobby” Rivera señaló que esta disciplina ha comenzado a desarrollarse con mayor frecuencia en México con el paso de los años, por lo que ahora se busca dar un mayor salto para llevar el croquet a más lugares en todo el país.

“Es un deporte que está en su punto de desarrollo, porque recuerdo que hace 10 años no encontrabas casi nada sobre esto en internet y ahorita ya hay más propuestas. Está llegando a muchos lugares, ya se juega de una manera más seria y se puede divertir una persona de ocho años hasta una persona de 80”.

Oriundo de Sevilla, España, Manuel Marcos indicó que en este deporte no existe separación entre hombres y mujeres, sus reglas son claras y lo pueden jugar personas de cualquier edad y a un gran nivel.

“Es un deporte muy igualitario en el que hombres y mujeres juegan juntos, no hay una Liga femenil y otra varonil. Los Campeonatos del Mundo son entre hombres y mujeres. Hay pocos deportes en el que se puede jugar al mismo nivel y éste es uno de ellos, además de que lo pueden jugar personas de todas las edades”.

Por su parte, Brian Lozano comentó que tanto él como Roberto Rivera conocieron el croquet de una manera muy peculiar y desde entonces han estado unidos para competir, difundir e incluso organizar eventos de nivel internacional como el antes mencionado Abierto Mexicano.

“Todo empezó porque estábamos en San Diego, se fue la luz y fuimos a un parque a ver qué se nos ocurría. Teníamos un set de un juego parecido al petanque, un amigo recordó que en su infancia había jugado al croquet y a partir de ahí comenzamos a jugar. Encontramos un club en San Miguel, teníamos la idea de realizar un torneo en México, hubo contacto y así armamos el primer Abierto Mexicano. Vino gente de España, Inglaterra, Canadá. El torneo ha mejorado, hay mucho potencial, me emociona ver a futuro cómo será este torneo dentro de cinco años”.

Un representante de alto nivel

Stephen Morgan (der) quiere expandir el deporte en el país. EL INFORMADOR / G. Gallo

Stephen Morgan es un enamorado del croquet y también de México, lugar en el que ha competido en múltiples ocasiones. El estadounidense es una de las figuras del deporte en la región, ya que además de haberse coronado en los Campeonatos Nacionales de Estados Unidos, ha participado en eventos de talla mundial, además de impartir clínicas por todo el orbe.

Sobre su experiencia al jugar la disciplina en México, Morgan señaló que eventos como el Abierto Mexicano siempre serán necesarios para acercar el croquet a todos.

“Es una gran oportunidad para mostrar el croquet en México, existe mucho entusiasmo por jugar croquet en este país. He competido en el equipo nacional de Estados Unidos, he sido multicampeón en mi país, he competido a nivel mundial y también he impartido clínicas”.

A expandirlo en Jalisco

“Bobby” Rivera, oriundo de Guadalajara, señaló que existe un proyecto para difundir la práctica del croquet en los clubes deportivos de la ciudad, así como en la Ribera de Chapala.

Además de presentaciones detalladas sobre este deporte, Rivera aseguró que realizarán encuentros de exhibición para atraer a quienes quieran conocer el croquet.

“Vamos a hacer presentaciones y partidos de exhibición en clubes, llevar el croquet a la gente. Mucha gente piensa que es un juego de niños o para gente mayor, pero ya estamos en pláticas aquí en Guadalajara y Chapala para dar a conocer este deporte. Hay que darle exposición para que el nivel sea más alto, para que haya más gente que le guste este deporte”

¿Qué es el croquet?

El croquet es un deporte surgido en Europa a inicios del siglo XIX. Esta disciplina se juega en una superficie de pasto y consiste en golpear bolas de plástico con un mazo de madera con el objetivo de que estas atraviesen arcos de metal que están ensamblados sobre el terreno de juego.

Este deporte es practicado en países como Inglaterra, España, Irlanda, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Egipto y es regulado por la Federación Mundial de Croquet.