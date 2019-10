Critican a Hamilton por incoherencia en su defensa del medio ambiente

El quíntuple campeón de Fórmula 1, Lewis Hamilton, fue duramente criticado en las redes sociales después de haber publicado un mensaje en favor de la lucha contra el cambio climático, algo que contrasta según numerosos internautas con el modo de vida del piloto británico.

En un mensaje publicado el martes en Instagram, que borró después, el piloto de Mercedes aseguró querer "renunciar a todo" ante el tratamiento que da la humanidad al planeta.

En su largo alegato, Hamilton, que podría coronarse por sexta vez en las próximas semanas, aseguró que "la agricultura es el mayor contaminante, superando en un 50% a la industria del transporte" en todas sus variedades.

"Nos han mentido durante 100 años al decirnos que la carne (era) buena para nosotros", añadió Hamilton, añadiendo que ha necesitado "32 años para entender el impacto" que esto tenía en el mundo.

"Ser vegano es hoy la única solución para salvar el planeta", aseguró.

Esta confesión fue rápidamente criticada por los internautas, quienes le recordaron lo que contaminan los coches de carrera que él conduce y el deporte del motor en general.

"Les habla el hombre que tiene una colección de autos que valen 13 millones de libras, que viaja por el mundo en avión privado, que forma parte del circo de la F1 que transporta su material por todo el mundo", se indignó un usuario de Twitter, con el nombre "James273", representando a otros muchos usuarios.

También salieron a defenderlo muchos seguidores del piloto, que recordaron que Hamilton vendió en junio su jet privado porque no cuadraba con su discurso medioambiental o que ha invertido en un restaurante londinense que sirve hamburguesas con "carne" vegetal.

Pese al uso de motores híbridos, un coche de Fórmula 1 puede consumir hasta 110 kilos de gasolina en cada carrera, sin contar los ensayos.

En los circuitos, además, suele haber siempre enormes camiones para transportar el carburante y todo el material de las escuderías suele viajar, de marzo a noviembre, el periodo de una temporada, por carretera o por avión de un país a otro.

Para reducir las críticas, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) puso en marcha en 2017 un programa de créditos carbono para reducir las emisiones de CO2 en las carreras de motos, aunque nunca se ha comprobado si se ha conseguido el objetivo.

Damon Hill, ex campeón del mundo de F1 salió en defensa de su compatriota, asegurando que las críticas no pararán por ser Hamilton "una estrella de la jet-set", dijo en Twitter.

"Todos somos hipócritas. Si gente como él no opina, continuaremos haciendo todos lo mismo y no querremos cambiar. Comer zanahorias no está tan mal", añadió.

