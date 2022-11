A lo largo de su carrera, Cristiano Ronaldo se ha enfrentando a los rivales más complicados del mundo, sin embargo, fuera de los terrenos de juego, el astro lusitano también ha tenido que afrontar algunas situaciones complejas como el fallecimiento de su padre y la reciente muerte de uno de sus hijos.

Al respecto, Cristiano Ronaldo se sinceró durante una entrevista con Piers Morgan y rompió el silencio en torno al fallecimiento de su bebé. El jugador del Manchester United reveló lo complicado que fue para él e incluso lo catalogó como el peor momento de su vida.

Asimismo, Cristiano profundizó en el tema e incluso reveló cómo fue que le contó a sus hijos del fallecimiento del bebé. El portugués explicó que fue duro para él, pero que el contárselos le ha mostrado cómo cada vez se vuelve más amigo de sus propios hijos.

"Gio estaba llegando a casa y los niños comienzan a preguntar '¿dónde está el otro bebé? ¿Dónde está el otro bebé? Tuve una conversación con Cristiano Junior ese día, porque tiene 12 años, sabe, entiende todo, y tuve una linda conversación con él. Lloramos juntos en su habitación y le explicamos", detalló CR7.

"Los otros al principio, en la mesa, los niños empiezan a decir 'Mamá, ¿dónde está el otro bebé?' Y después de una semana digo, 'Seamos francos y seamos honestos con los niños, digamos que Ángel se fue al cielo'. Y los niños siempre entienden, a veces dicen 'papi, esto lo hice por Ángel' y señalan para el, para el cielo... a mí me gusta más porque, sabes, es parte de sus vidas y no les voy a mentir a mis hijos. A decir verdad fue un proceso difícil pero de la misma manera, me vuelvo cada vez más padre, más amigo de ellos; se vuelven más cercanos a su papá", agregó.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez estaban en la espera de tener gemelos, niño y niña. Fue el pasado 19 de abril cuando ambos compartieron la terrible noticia en sus redes sociales, anunciando el fallecimiento del varón sin dar más detalles.

JL