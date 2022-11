Cristiano Ronaldo es sin lugar a dudas uno de los mejores jugadores de la historia del futbol, pero también uno de los más mediáticos. Con certeza, toda acción que el astro lusitano realiza es noticia mundial. Sin embargo, esta situación muchas veces ha provocado que se olvide la parte humana del portugués, quien en entrevista exclusiva con Piers Morgan reveló uno de los momentos más complicados de su vida: la muerte de su hijo.

Cristiano y su pareja, Georgina Rodríguez, esperaban tener gemelos, sin embargo, en el parto, uno de los bebés perdió la vida. El astro lusitano puso pausa a su actividad futbolística y detalló que ha sido sin duda el peor momento de su vida, por el sube y baja de emociones que trajo consigo la tragedia.

"Probablemente es el peor momento de mi vida desde que murió mi padre. Cuando tienes un hijo piensas que todo va a ser normal y cuando no lo es, es difícil. Es difícil entender por qué nos pasó. Ese momento fue probablemente el peor en mi vida, para mí y para Gio fue duro. Trato de explicarle algunas veces a mi familia. Nunca he tenido que estar feliz y triste en el mismo momento. Es tan difícil. No sabes si lloras o sonríes. No sabes cómo reaccionar. Recuerdo muy bien, no sé la palabra para definir lo que sentí, pero es un sentimiento loco, una locura emocional, tengo que sostener que tenemos al menos a Bella, uno muere y otra sobrevive pero es difícil de explicar", explicó Cristiano Ronaldo.

Ronaldo y Georgina estaban en la espera de tener gemelos, niño y niña. Fue el pasado 19 de abril cuando ambos compartieron la terrible noticia en sus redes sociales, anunciando el fallecimiento del varón sin dar más detalles. "Con la más profunda tristeza, comunicamos el fallecimiento de nuestro bebé. Es el dolor más grande que cualquier padre puede sentir”, informó CR7.

