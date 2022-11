A tan solo unos días del Mundial de Qatar 2022, Cristiano Ronaldo ha soltado un bombazo en contra de su actual equipo, el Manchester United. El astro lusitano reveló que se siente traicionado por los Red Devils.

Durante una entrevista, Cristiano Ronaldo reveló que fue el propio Manchester United quien intentó forzar su salida del equipo de cara a esta temporada.

"El Manchester United intentó forzar mi salida. No sólo el entrenador, sino también el resto de personas que rodean al club. Me sentí traicionado. Siento que algunas personas no me querían en el Manchester United, no sólo este año, sino también la temporada pasada", confesó CR7.

Cabe recordar que durante el mercado de fichajes de este verano, Cristiano Ronaldo fue relacionado con múltiples equipos e incluso se llegó a asegurar que CR7 se estaba ofreciendo a varios conjuntos que se negaron a contratarlo. En ese sentido, el lusitano deja claro que su salida no era buscada por él sino por el propio equipo.

El ambiente entre Cristiano y el United no es el óptimo y todo parece indicar que tras el Mundial de Qatar 2022 con el mercado de fichajes invernal podría concretarse su salida.

JL