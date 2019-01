Cristian Insaurralde se despide del América

Cristian Insaurralde dio cerrojo a su ciclo como jugador águila. Mediante redes sociales, el argentino se despidió del América y de sus seguidores.

"Lamento irme, quizás de la manera que menos quería, pero así es este bendito deporte, hoy estás aquí mañana allá"

"Hoy me toca despedirme nuevamente, muchas gracias @clubamerica por abrirme las puertas de su gloriosa casa y permitirme crecer en lo profesional, y sobre todo por haberme dejado ser parte de un título que los ponen en la cima de todos en el futbol mexicano", dijo en un mensaje, vía Instagram.

Ayer fue el último día que el atacante entrenó al parejo del plantel azulcrema. Hoy, en el cierre de filas para el duelo de Copa contra Atlético de San Luis, brilló por su ausencia, lo que dejó ver su desvinculación del equipo, donde le quedaban seis meses de contrato, en calidad de préstamo.

Además, Insaurralde se expresó apenado por su breve ciclo en nuestro país, debido a una lesión y a los pocos minutos, pese a que se había hecho notar en los últimos encuentros, con un gol y una asistencia.

Gracias #America. pic.twitter.com/RGq3ZOaI8F — Cristian Insaurralde #17 (@CInsaurralde9) 30 de enero de 2019

"Lamento irme, quizás de la manera que menos quería, pero así es este bendito deporte, hoy estás aquí mañana allá. Quiero que sepan que me entregué al máximo durante todo este tiempo en el club, luché contra cualquier obstáculo en el camino y al final tuve una gota de gracia para poder jugar estando bien".

"Intente hacer lo mejor que pude cada vez que me toco jugar, y me voy muy agradecido y feliz por el cariño que la afición me mostró este último tiempo, no me quedan más palabras que de agradecimientos a todos, dirigentes, cuerpo técnico, cuerpo médico, mis queridos compañeros y sobre todo a cada persona trabajadora en el club que día a día se están brindando al máximo para que el club brille. A cada uno de todos me los llevo en el corazón, y guardando lo mejor de cada persona, que al fin y al cabo es lo que somos e importa", resaltó el argentino, quien ya tiene listas las maletas para regresar a su país, pero con el Newell's.

JM