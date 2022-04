Crece la confianza de Checo Pérez

Sergio “Checo” Pérez ha tenido un desempeño brillante en lo que va de la naciente temporada de la Fórmula Uno, pues apenas hace dos semanas logró su primer podio del año, que se suma a la primera pole de su carrera conseguida en Arabia Saudita, por lo que ahora de cara al Gran Premio de Emilia-Romaña en Imola, el tapatío desea mantener esa inercia positiva.

“Estoy complacido con la forma en la que me he desempeñado hasta el momento y llegar al podio por primera vez esta temporada en Melbourne fue un paso en la dirección correcta, pero no me detendré ahí. Necesito y tengo que estar ahí semanalmente para ayudar al equipo y a mí mismo”, dijo Pérez Mendoza en declaraciones a la escudería Red Bull.

Sin embargo, el reto para Checo y el resto de los pilotos será por demás interesante, pues este fin de semana en Imola regresa el formato sprint, en el que sólo tendrán una práctica libre mañana, después será la calificación para la carrera sprint del sábado y en ésta se definirá el orden de salida para la carrera del domingo.

“Regresamos al formato sprint este fin de semana y apunto a acumular la mayor cantidad posible de puntos. Todo eso vendrá con un buen desempeño en la calificación del viernes y espero lograrlo en Italia”, apuntó el jalisciense.

El formato sprint presenta algunas novedades comparado al que se utilizó la temporada pasada, pues ahora la carrera entregará puntos a los primeros ocho lugares, donde Pérez espera ubicarse.

Por otro lado, el tapatío sabe que este fin de semana las condiciones del clima podrían jugar un papel importante en el desarrollo de las actividades, pues se pronostica un fin de semana lluvioso, tal y como ocurrió el año pasado, donde Pérez quedó fuera de los puntos al salirse de pista debido a lo mojado del asfalto.

“Parece que podría llover este fin de semana, así que eso jugará un papel importante y quiero aprender del desempeño que tuve en Imola el año pasado en condiciones húmedas y continuar mejorando en todas las áreas”, concluyó Checo.