Courtois, listo para debutar en la Supercopa

El portero belga Thibaut Courtois dijo estar “listo” por si tuviera que debutar con el Real Madrid el próximo 15 de agosto en Tallín (Estonia), en la Supercopa de Europa, frente al Atlético de Madrid, en el que estuvo de 2011 a 2014 y por el que siente “respeto”.

“El partido de Supercopa se celebra a los pocos días de llegar, pero si tengo que jugar estaré listo. He entrenado en los primeros días libres y me siento en forma tras el Mundial de Rusia”, dijo Courtois, quien reconoció que el derbi madrileño, con título europeo en juego, sería “un partido bonito para jugar”.

“Al Atlético le tengo mucho respeto y guardo un recuerdo bonito porqué allí pasé una etapa magnífica, pero desde hoy este es mi club y mi casa y estoy contento de estar aquí porque el reto es ganar todos los títulos posibles”, señaló durante su presentación en el Estadio Santiago Bernabéu.

Courtois fichó por el Real Madrid para las próximas seis temporadas. Por la titularidad tendrá que competir con Kiko Casilla y con el costarricense Keylor Navas, dueño de la portería las últimas tres campañas, a quien dijo tenerle respeto.

“A Keylor sólo lo conozco de intercambiar unas palabras, pero me han dicho que es una buena persona, como todos los porteros. A mí me parece un grandísimo portero y aquí vengo a asumir mi papel, no tengo que hablar de él”, manifestó.

Avalado por su actuación en el reciente Mundial de Rusia y tras haber estado en la mira del Madrid desde hace largo tiempo, todo hace presumir que Courtois se apoderaría del puesto.

Pero Courtois afirmó que no tiene nada garantizado y que deberá pelear la titularidad con el costarricense Navas. “Nadie me tiene que dar garantías. Sería un error si un club da garantías. Primero tienes que demostrarlo en los entrenamientos”.

El portero belga se entrenó ayer por primera vez como jugador del Real Madrid pocas horas después de ser presentado.

AFP

“Dan valor a la figura del portero”: Kepa

El español Kepa Arrizabalaga, el guardameta más caro del mundo, negó ayer en su presentación como nuevo jugador del Chelsea, sentir una “responsabilidad extra” por la cantidad pagada por él y reivindicó que los altos precios desembolsados “dan valor a la figura del portero”.

El Chelsea pagó 80 millones de euros al Athletic por Kepa, lo que lo convierte en el arquero más costoso del planeta, ya que supera los 62.5 millones por los que el Liverpool se hizo con el brasileño Alisson Becker, de la Roma, este mismo verano.

“Creo que (el pago de altas cantidades por los guardametas) una buena manera de darle valor a la figura del portero”, valoró.