Pura vida en los Cuartos de Final de la Copa Oro, y es que finalmente la selección de Costa Rica se verá las caras con México el próximo sábado en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, luego de ganarle 6-4 a Martinica en el último partido de la fase de grupos del certamen de la Concacaf.

El equipo mexicano terminó de líder del Grupo B de la Copa Oro con seis puntos y por ello, el cruce se da con los ticos, que fueron segundos en el sector C, esto debido a que derrotó a Martinica, además de un empate y una derrota, para sumar cuatro puntos.

Y si bien, México viene de perder ante Qatar en el último juego de la fase de grupos apenas el domingo pasado, saldrán como favoritos sobre los centroamericanos, pero no se ve tanta diferencia en cuanto a rendimiento de un equipo a otro, por lo que se vislumbra un encuentro parejo el próximo sábado a las 20:00 horas en el estadio de los Dallas Cowboys.

El resto de los duelos de los Cuartos de Final serán la sorprendente Guatemala, midiéndose a la peligrosa Jamaica; mientras que Panamá se verá las caras con Qatar, equipo invitado que se metió tras derrotar a México.

La ronda la culminarán los anfitriones Team USA, que se verá las caras con el cuadro de la Hoja de Maple, en un partido que sacará chispas, ya que el comité organizador nunca imaginó que los canadienses culminaran en segundo lugar de su grupo con solo cinco puntos, por debajo de los siete que hizo Guatemala.

Cuartos de final

Guatemala vs Jamaica

Estados Unidos vs Canadá

Panamá vs Qatar

México vs Costa Rica