Contra Biles y más

Lo soñó, trabajó para lograrlo y lo consiguió, eso, sin importarle todo lo que dijeran de ella, en especial sobre su físico.

La gimnasta mexicana Alexa Moreno hizo encender televisores muy temprano, todavía de madrugada en México para arrancar comentarios positivos y generar cualquier tipo de buenas vibras a su favor y al final obtuvo su recompensa. Avanzó a la Final de salto de caballo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y de paso competirá con la mejor del mundo, Simone Biles el 1 de agosto.

Pero el camino no fue sencillo. No sólo el deportivo, sino el personal, el que más puede afectar o ayudar.

Cualquier tipo de comentarios negativos, tanto en redes sociales, como en la calle, todos hacia su persona y hacia su supuesto sobrepeso, se incrementaron al finalizar su participación en los Juegos de Río 2016, algunos todavía se pueden leer en redes sociales y buscan ofender a la atleta con adjetivos como “gorda” o “fea” y que claro que le afectaron.

“No soy una robot”, dijo en su momento. “Soy mexicana y luzco como mexicana. No pueden esperar ver a una rubia”.

Hoy, la ganadora del Premio Nacional del Deporte en 2019 tapa bocas, las que le criticaron por algo que no tiene sentido, pero también arranca lágrimas, sonrisas y emoción a quienes la apoyaron, a quienes aman el deporte y a quienes esperan ver a una mexicana triunfar como Moreno lo está haciendo.

“Estoy muy feliz de lograrlo, ya en la Final haré lo mejor que pueda, pero mi objetivo de llegar a la Final se logró. Ya no habrá más presión y lo voy a disfrutar mucho. Me ayudó mucho que el caballo fuera el primer aparato de mi rotación, eso me hizo sentirme un poco más relajada y buscar dos buenos saltos”.



Alexa es ya la segunda gimnasta mexicana que se mete a una Final olímpica, sigue los pasos de su compatriota Denisse López en Sydney 2000, sin embargo espera superarla, consiguiendo una presea para ella y para México.

Pese a su reciente logro las burlas aún continúan y es con resultados que Alexa Moreno sigue callando a los que muchas veces dijeron que estaba gorda para practicar la gimnasia.

Cabe recordar que la bajacaliforniana es medallista mundial en 2018, por lo que una presea en los Olímpicos no sería una sorpresa para quienes han estado de su lado, sobre todo porque ella ha declarado que estar en Tokio la tranquiliza, ya que siempre ha confesado su amor por la cultura japonesa.

