"Conejito" Brizuela ve merecido el liderato general

Ganarle a una plantilla como Toluca, fue sin lugar a dudas un golpe de autoridad para confirmar Chivas, que está para pelearle de poder a poder a quien sea en el Clausura 2019 y no todo es felicidad, porque reconoció Isaac Brizuela, que tienen algunos puntos por mejorar cuando enfrenten a Santos, el próximo domingo.

"Creo que sí por la manera en que se ha trabajado, por la manera en que llevamos los partidos y veo muy bien al equipo en las tres líneas. Creo tratar de manejar un poco mejor el balón cuando estamos arriba en el marcador. Es una plantilla madura, capaz y debemos mantener la líneas porque se nos va a exigir más".

La virtud del equipo es que todos corren, todos saben cómo obtener el resultado por en el redil; las formas importan y conforme avance el campeonato, irán poco a poco mejorando en espectáculo, lo importante es ganar por ahora.

"Todos andamos bien, la zona defensiva no se diga porque vemos a Jair Pereira que con las heridas que tenía se sigue matando dentro del campo, reconozco a todo el equipo porque el esfuerzo es parejo, no dejamos de luchar y muy contentos con el triunfo".

Respecto a la reacción que tuvo el técnico de Toluca ayer, Hernán Cristante, señaló el jugador que no podía emitir algún comentario amplio, ya que no tiene bases para hacerlo, pues no estaba bien empapado del tema.

"No he visto la repetición, cada quien tiene su punto de vista, es una situación muy complicada. Obviamente nos toca salir victoriosos de este encuentro, si fue o no gol, no he visto la repetición pero contentos por el esfuerzo de todos, pero tranquilos por llevar el paso perfecto".

JM