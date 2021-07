Sabe que no tuvieron un buen comienzo de temporada luego de caer frente a San Luis y en el mismo Estadio Akron, sabe también que no se han hecho buenas temporadas; pero lo que pide Isaac 'Conejito' Brizuela es que la afición confíe en ellos, en el trabajo de la directiva, cuerpo técnico y jugadores para intentar salir del bache.

“Quiero invitar a la gente a que confíe, aquí nosotros como jugadores confiamos en el cuerpo técnico, en los jugadores, en la directiva y en todo lo que nos han dado para estar contentos y no tener ninguna distracción, así es que pido que confíen y agradecerles por todo el apoyo y que siga así durante todo el torneo”, dijo el atacante de Chivas.

Por otro lado, entiende la molestia de la fanaticada rojiblanca luego del mal arranque del Apertura 2021, sobre todo porque ni ellos mismos esperaban tener un inicio tan poco alentador, ya que durante la pretemporada tuvieron buenos partidos.

“Siento que no fue un buen arranque como queríamos, porque se había planeado un partido diferente, teniendo la pelota, pero el rival hizo su partido. No supimos encontrarnos, dejamos de hacer cosas que en la pretemporada hicimos bien y salimos molestos porque no hicimos nuestra función; es doloroso y complicado asimilar una derrota, pero es parte de este proceso, sé que la afición está desesperada, pero no queda más que confiar en el plantel y estamos seguros que revertiremos esto, tenemos una revancha el viernes y buscaremos los tres puntos”, comentó.

¿Quieres saber más?

Si quieres tener más contenido, más imágenes y aún más noticias, entonces descarga INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, donde tenemos materiales exclusivos para ti.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

AA