Concachampions: Solari no se queja de la Concacaf, pero quiere mejoría

En el América aún hay heridas abiertas por aquel juego ante el Olimpia de Honduras, donde varios jugadores salieron lesionados, lastimados, heridos.

Santiago Solari, técnico de las Águilas, aclaró que ese juego ante Olimpia, pese a las circunstancias que se presentaron, no lo han desanimado a participar en la Liga de Campeones de la Concacaf.

Las Águilas se enfrentarán contra el Timbers de Portland con el mismo ánimo que tuvieron al principio, pero aclara, si antes hubo declaraciones fuerte, fue para mejorar. "No es molestia, es una realidad, no fueron quejas... "Pagamos un peaje muy alto con el Olimpia, por lo que sucedió, por la violencia y la falta de coto ante la violencia. Hay un jugador fracturado [Jesús López] y Sebastián Córdova aún no puede regresar, el único que ha vuelto es [Nicolás] Benedetti y pudieron quedar fuera otros.

"Todos queremos que el deporte se juegue de la manera más limpia posible, en las mejores condiciones posibles, y esa igualdad es para bien, es para que elevemos el nivel de la competición. No son molestias, son realidades".

Así que América tomará en serio el juego ante el Portland Timbers: "Nosotros competimos con ilusión de ser mejor que el día anterior, con ilusión de crecer y recorrer el camino de la competición y que las condiciones acompañen a los grandes clubes del continente".

Por eso aplaude que el Var haya sido integrado para actuar en esta fase de la Concachampions: "Todas las competiciones deben de tratar de ser mejores, y nosotros tratamos de ayudar compitiendo.

"El VAR ya está en uso desde hace tiempo en todas las ligas importantes y la Concachampions debe de ponerse a esta altura, me alegro que lo haga. Nosotros debemos de ayudar para que esto sea bonito para ver, hay que dar un buen espectáculo, y va desde los equipos, los campos de juego, como se televisa, la calidad del arbitraje".

JL