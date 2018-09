Con numerosas bajas, "Tuca" enfrentará a Estados Unidos

Ante el archirrival, pero incompletos, unos por lesión y otros por capricho de sus clubes.

Luego del trago amargo que dejó el primer compromiso de la Fecha FIFA de septiembre al caer por goleada ante Uruguay, la Selección mexicana afrontará su segundo encuentro amistoso en tierras vecinas, ahora ante los Estados Unidos, aunque en esta ocasión el equipo que comanda Ricardo “Tuca” Ferretti de manera interina no llegará completo a esta cita, ya que cinco de los futbolistas convocados han dejado al conjunto tricolor por diversos motivos, sumando a Rodolfo Pizarro y Carlos Salcedo que ni siquiera llegaron a concentración por lesión.

Mientras que Hirving “Chucky” Lozano, Erick Gutiérrez y Guillermo Ochoa regresaron el pasado domingo a Europa para reportarse con sus clubes, en esta ocasión, el atacante del Wolverhampton de Inglaterra, Raúl Jiménez, ha dejado la concentración del equipo a petición expresa de su club, misma que el “Tuca” aprobó.

Asimismo, el mediocampista del Guadalajara, Orbelín Pineda, ha causado baja para este partido luego de haber tenido una fuerte contusión en la pierna derecha, motivo que lo obligó a regresar con el Rebaño.

"Si Tigres me despide, no me quiero quedar desempleado. Entonces, tocaría la puerta..."

Por su parte, el equipo que representa al vecino país del Norte también presentará bajas en su convocatoria para el encuentro que se celebrará en el Nissan Stadium de Nashville, Tennessee, ya que no contará con el mediocampista Paul Arriola y el delantero Anthony Brooks, quienes también han tenido que regresar con sus respectivos equipos.

Esta será la edición número 69 del también conocido como Clásico de la Concacaf, en el que el conjunto verde tiene la balanza inclinada a su favor con un total de 35 victorias, 15 empates y 18 descalabros ante el odiado rival.

Ricardo Ferretti ha disfrutado esta etapa como técnico interino de la Selección. MEXSPORT

“Tuca” deja su continuidad en manos de Tigres

La novela que protagonizan Ricardo Ferretti y la Federación Mexicana de Futbol cada vez está más cerca de tener un final feliz.

Previo al juego de hoy ante Estados Unidos, el todavía entrenador interino del Tricolor asegura que deben convencer a la cúpula de los Tigres para quedarse de manera permanente, algo que en todas las conferencias previas había rechazado si quiera como oportunidad. “Esa es la única opción, que Tigres me despida. Ustedes ya saben por qué me quiero quedar, por el apoyo que me han dado”, afirma el “Tuca”.

“Si Tigres me despide, no me quiero quedar desempleado. Entonces, tocaría la puerta...”.

El sí de su parte, que parecía tan difícil, está dado. Lo único que falta es que la FMF pague a los Tigres la respectiva cláusula de rescisión, que asegura tener. “Sí hay cláusula. No sé la cantidad. La cosa es que en primer lugar quiero cumplir mi contrato (con los norteños)”, insiste. “Ya estuve, ya participé”.

“Si se llega a dar, qué bueno. Sería por otras razones, y sí me gustaría. No me pongo antes que nadie, aunque sí puedo ser una pieza de ayuda para lograr lo que la Federación quiere”.

Debido a las ausencias que tiene el grupo, la alineación con la que jugaría mañana sería Hugo González; Javier Abella, Edson Álvarez, Hugo Ayala, Oswaldo Alanís, Gerardo Arteaga; Jonathan González, Jonathan dos Santos, Diego Lainez, Roberto Alvarado; y Ángel Zaldívar.

Cabe destacar que Ferretti aseguró que él autorizó la partida de Raúl Jiménez, quien regresó a Inglaterra ante la petición de los Wolves para tener listo rumbo al juego del domingo que sostendrán ante el Burnley, en partido que en un futuro podría ser clave para el tema del descenso, ya que los dirigidos por Syan Dyche son de los principales candidatos a perder la categoría.

México

1. Hugo González

19. Javier Abella

3. Hugo Ayala

4. Edson Álvarez

2. Oswaldo Alanís

17. Gerardo Arteaga;

5. Víctor Guzmán

6. Jonathan Dos Santos;

18. Diego Lainez

24. Roberto Alvarado

14. Ángel Zaldívar

Suplentes

12. Lajud, 23. Gallardo, 21. Ángulo, 16. Aguirre, 11. Hernández, 20. González y 10. Pulido

DT

Ricardo Ferretti

EU

1. Zack Stefens

2. DeAndre Yedlin

3. Matt Miazga

15. Eric Lichaj

17. Antonee Robinson;

4. Tyler Adams

20. Wil Trapp

8. Weston Mackennie;

23. Kellyn Acosta

7. Bobby Wood

16. Julian Green

Suplentes

22. Bono, 21. Tim Parker, 5. Carter, 9. Zardes, 11. Weah, 25. Delgado y 10. Roldán

DT

Dave Sarachan

Sede

Nissan Stadium

Clima: 21º

Transmisión

Televisión: Azteca 7 y Televisa 5 19:30 horas

Multimedia: minuto a minuto informador.mx