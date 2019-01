Con la playera no vamos a ganar: Jesús Molina

La derrota ante Santos ha dejado a la plantilla del Guadalajara muy reflexiva. La gente de mayor experiencia en el redil, está invitando a que nadie en el equipo se relaje, que continúen con la misma intensidad, seriedad, actitud y garra los encuentros, porque eso les dará para ganar. Si no se tiene esfuerzo en el campo, si no se es combativo para buscar el objetivo, no lo lograrán y con la presencia solamente, no se gana, así lo señaló Jesús Molina.

"Me quedo con cosas importantes del equipo, se generaron jugadas importantes de gol, sobre eso hay que caminar, se dio esta derrota pero uno nunca quiere perder. Creo que es bueno que se haya dado en estos momentos y es una cachetada a tiempo, para que sepamos que con la playera no vamos a ganar".

Molina destacó el buen grupo que hay en el redil, porque todos jalan al mismo objetivo y está seguro que retomarán el camino de la victoria, porque nadie quiere estar como en el torneo pasado, viendo la Liguilla por televisión.

"Atrás siempre tendrán a un compañero que respalda, eso ha sido fundamental porque si uno tiene un mal partido, o falla tres cuatro pases, está el de atrás para apoyarte. Salvo el partido ante Santos, en el cual veníamos con una buena inercia, positiva de partidos ganados de manera consecutiva, se dio el descalabro ante un equipo importante".

Respecto a los halagos que hace la afición o la crítica especializada, que ha sido el mejor refuerzo del equipo, lo toma con calma porque lo contrataron precisamente para eso, dar resultados y entiende que está en un equipo grande.

"Pocas veces leo o escucho programas deportivos, agradezco a la gente que habla bien de mi porque uno siempre trabaja para hacer bien las cosas. No me considero un refuerzo estrella, siempre trato de aportar en la cancha, ayudar fuera de la cancha en lo que pueda, pero todos buscamos aportar para que todo se dé bien".

OF