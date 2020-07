Con camino libre rumbo al título

No es aquel equipo que acostumbraba golear y mandar a la lona a sus rivales, tampoco es ese club espectacular y vertical que promediaba tres o más goles por partido, y mucho menos es aquella escuadra de tantos reflectores como lo fue en su momento con las actuaciones de Cristiano Ronaldo; pero sin todas esas condiciones y apelando a un futbol más elaborado y mejor trabajado en el sector defensivo, el Real Madrid ha tomado la punta de LaLiga y está cada vez más cerca de consagrarse campeón del futbol español.

Lo que en marzo parecía estar cuesta arriba para los Merengues, ahora se ha transformado en un camino libre rumbo al título. Antes de la pausa obligada por la pandemia del coronavirus, el equipo blanco sólo había ganado uno de sus últimos cuatro partidos, pero a raíz de que se reanudaron las acciones en la Liga Real Madrid lleva paso perfecto, sumó por primera vez en la temporada seis victorias consecutivas y aventajan por cuatro puntos al Barcelona en la lucha por el título.

Defensa férrea

A pesar de no ser el Real Madrid espectacular y ofensivo de los últimos años, los dirigidos por Zinedine Zidane han mejorado bastante en la línea defensiva, pues han mantenido el cero en su portería en más de la mitad de sus partidos al no recibir gol en 21 de las 34 jornadas, récord que no conseguían desde hace 25 años cuando culminaron la temporada 1994-95 con 18 juegos de Liga sin recibir gol.

Además, los Merengues se mantienen como la mejor defensa de la Liga con tan solo 21 anotaciones en contra, superando así sus propias cifras en los últimos 32 años, pues es la menor cantidad de goles permitidos por el cuadro blanco a estas alturas del torneo desde la temporada 1987-88, cuando habían recibido 20 tantos en 33 jornadas.

Clásico merengue

Otra clave para que Real Madrid sea líder es sin duda el par de buenos resultados ante su rival directo por el título, pues además de ganarle la serie al Barcelona en los duelos directos con un triunfo y un empate, los Merengues dejaron en cero al odiado rival en ambas ocasiones, siendo que los blaugranas son la mejor ofensiva y habían marcado por lo menos un gol en los últimos 23 Clásicos de Liga.

Irregularidad catalana

Por si los buenos resultados del Real Madrid no fueran suficientes para pelear por el título, la irregularidad del Barcelona le da un plus extra. Los culés han sumado nueve de los últimos 18 puntos y desde hace algunos años dejaron de ser el equipo contundente de LaLiga.

En la presente temporada Barcelona ha marcado 78 goles, siendo de las cifras más bajas del equipo en los últimos 12 años tras 34 fechas disputadas; pero también ha recibido 36 goles, que representan la cantidad más alta que permiten a estas alturas del torneo desde la temporada 2012-13.

Resultados contra equipos de la parte alta de la tabla

Posición del rival Real Madrid Barcelona Tercero Real Madrid 1-0 Atlético Madrid Barcelona 2-2 Atlético Madrid Tercero Atlético Madrid 0-0 Real Madrid Atlético 0-1 Barcelona Cuarto Sevilla 0-1 Real Madrid Sevilla 0-0 Barcelona Cuarto Real Madrid 2-1 Sevilla Barcelona 4-0 Sevilla Quinto Villarreal 2-2 Real Madrid Villarreal 1–4 Barcelona Quinto Real Madrid – Villarreal Barcelona 2-1 Villarreal Sexto Real Madrid 1-0 Getafe Barcelona 2-1 Getafe Sexto Getafe 0-3 Real Madrid Getafe 0-2 Barcelona Séptimo Real Sociedad 1-2 Real Madrid Real Sociedad 2-2 Barcelona Séptimo Real Madrid 3-1 Real Sociedad Barcelona 1-0 Real Sociedad TOTAL 23 puntos 24 puntos

EL DATO

Muro madridista

Con tan sólo 18 goles en contra en la presente temporada, solamente el Porto de Portugal supera al Real Madrid en el rubro defensivo dentro de las mejores Ligas de Europa.

