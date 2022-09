Hilda Alejandra Sánchez Sierra, “More”, como le nombran heredó de su padre no sólo este apodo cariñoso que viene de la acotación “morenita”, sino también el amor por el básquetbol.

Hoy es mamá de tres y desde hace 10 años juega basquetbol de manera profesional, pero no ha sido fácil conciliar su vida como mujer, jefa de familia y deportista. La idea de “mala madre”, siempre aparece mezclada con los prejuicios machistas que han buscado ponerle un alto definitivo a su carrera.

Como sucede en otros deportes, el tope salarial vinculado al género impide que las mujeres en el básquetbol puedan dedicarse sólo a jugar. More y sus compañeras en los Astros tienen un empleo distinto que les permite subsistir tras el fin de cada torneo. More es encargada del área administrativa de una empresa, pues sólo así puede sostener su pasión deportiva: “Cómo que no te dedicas nada más al basquetbol”, le preguntó un jugador, ella respondió: “no nos da para vivir sólo de esto”.

Pese a todo, el sueño de “More” continúa y se réplica en sus hijas y en muchas otras niñas, jóvenes y mujeres pueden reconocerse en ella, como mujer y basquetbolista profesional.

***

“#HazDeporteComoNiña, periodismo narrativo sobre desigualdades que viven niñas, adolescentes y mujeres en el deporte” es un proyecto ideado por Fundación Marisa en el que ZonaDocs colaboró con el reporteo y redacción de los perfiles de mujeres deportistas.