Code y Asociación Mexicana de Futbolistas crean alianza

Con la intención de fortalecerse el uno al otro, el Code Jalisco y la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales (AMFpro) formalizaron y presentaron la alianza que tendrán a partir de este miércoles.

Fue Fernando Ortega, director general del Code Jalisco quien puntualizó en qué consistirá esta alianza que pretende, entre otras cosas, llevar a mejor puerto a los jóvenes futbolistas del Estado.

“Me da mucho gusto que este tipo de alianzas nos permitan construir oportunidades sin que estos (jóvenes) jugadores sean usados o engañados, se les cobre".

“Me da mucho gusto que este tipo de alianzas nos permitan construir oportunidades sin que estos jugadores sean usados o engañados, se les cobre. Este proyecto no tiene costo y el convenio que el Code firma con la AMF se remite a estos aspectos: generar condiciones en las instalaciones del Code Paradero, pero a la vez que ellos nos ayuden para lograr asesorías en la Copa Jalisco”.

“Buscaremos generar encuentros. Buscaremos se fortalezca el tema de visorías y trabajar en este vínculo para generar una serie de oportunidades para los futbolistas que tenemos en nuestra entidad”, explicó el director del deporte jalisciense.

Por su parte Melvin Brown, exjugador mexicano y coordinador de la AMFpro, exhortó a todos los jugadores profesionales que se encuentren sin equipo a unirse y servirse de esta alianza que llevarán en conjunto con el Code.

“Estamos contentos de estar presentes con ustedes. Queremos hacer una invitación a todos los que se quedaron sin jugar. Tienen en Guadalajara una buena oportunidad. Estaremos a las 8:00 am en Code Paradero. Estas oportunidades no pasan dos veces. Quítense la pena, la pereza, no es lo mismo ir a correr a Colomos que entrenar con compañeros”, finalizó el ex jugador.

RR