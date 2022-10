El América cayó eliminado ante el Toluca en las Semifinales del Apertura 2022 y uno de los jugadores más señalados fue el canterano Emilio Lara, pues desde los Cuartos de Final había tenido errores y en la instancia definitiva ante los Diablos volvió a equivocarse.

Emilio Lara se equivocó en un pase para Guillermo Ochoa y al querer enmendar el error le cometió penal a Meneses, mismo que Leo Fernández transformó en gol y las Águilas no pudieron revertir la situación. Además, su comportamiento no gustó a cierto sector del americanismo y tuvo que lidiar con las burlas del rival. Lo positivo es que el canterano de las Águilas hizo autocrítica y se dijo consciente de que tiene cosas por corregir.

"En lo personal, durante este torneo viví cosas muy bonitas que jamás olvidaré y también estoy consciente de que tengo cosas que mejorar. Mi objetivo es hacerlos sentir orgullosos de portar estos colores que tanto amamos”, lanzó Lara.

“Ha sido un torneo lleno de emociones, momentos buenos y otros no tan buenos; por un lado, me quedo triste, pues creo que teníamos con qué alzar la 14, pero también me quedo tranquilo ya que dejamos todo en la cancha y sé que el siguiente torneo estaremos peleando otra vez", agregó el futbolista azulcrema.

Emilio Lara tuvo una temporada de muchas cosas positivas con el América, pero en la Liguilla se le vio errático. La próxima temporada está llamado a dar un paso al frente y seguir con su consolidación en la primera división.

JL