Si de cumplir sueños se trata, Guillermo Ochoa es un claro ejemplo de cómo hacerlo y es que desde su debut en 2004 con las Águilas del América no ha hecho más que irlos cumpliendo.

En ese sentido, pese a su gran recorrido, a sus 36 años, Guillermo Ochoa confiesa que sigue teniendo algunos sueños, como el volver a salir campeón con el América, disputar su quinto Mundial en Qatar 2022 e incluso regresar al Viejo Continente para jugar con el vigente campeón de España, el Real Madrid.

"Mi sueño ahora mismo es poder entregarle un campeonato a la gente de América, a mi familia que son los que sufren conmigo las derrotas y festejan los triunfos. El hacer algo histórico con la Selección Mexicana y por qué no, quizás jugar con el Real Madrid, todavía no me retiro", dijo entre risas en una entrevista.

LEE TAMBIÉN: Diego Valdés asegura que en América hay fe para salir campeones

Aunque suena complicado que el arquero pueda enfundarse la elástica merengue, el campeonato con los azulcremas sí podría darse y es que este miércoles inician su participación en la Liguilla del Clausura 2022 en la Ida de los Cuartos de Final ante el Puebla. Dicha serie se resolverá el sábado 14 de mayo en la cancha del Estadio Azteca.

Sobre el tema del Mundial, si las lesiones lo respetan y se mantiene en buen estado físico, parece más que cantado que será el guardameta titular en Qatar 2022, pues es de toda la confianza del "Tata" Martino.

JL