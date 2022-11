Miguel Herrera no deja de estar en el ojo del huracán y es que tras su salida de los Tigres de la UANL, el "Piojo" no se olvidó del Club América y ha hecho explotar a la afición azulcrema con sus palabras.

Fue durante la conferencia de prensa que ofreció el propio entrenador, en donde hizo un análisis de los problemas extra cancha que han derivado en sus diferentes despidos. Concretamente, Miguel Herrera mencionó su salida de América, Selección Mexicana y Tigres.

En el caso del América, el "Piojo" explicó que su salida fue confusa, pues le habían asegurado que continuaría al frente del proyecto azulcrema tras el fracaso ante Chivas en la Liga MX y contra el LAFC en la Concachampions, donde además tuvo una pelea. El entrenador detalló que a través de una reunión virtual por zoom se enteró de su salida.

LEE TAMBIÉN: El Piojo Herrera cuenta todo tras su sorpresiva salida de Tigres

“La segunda situación, que pasó con el LAFC, la agresión fue de ellos. Obviamente contesté y discutí, son cosas que no debo hacer, pero en la noche de ese día le renuncié a Santiago Baños, y antes de salir de México a este torneo, le dije a Santiago ‘si tengo la obligación de ganar el torneo, busca otro entrenador’, porque era un título muy difícil de ganar, estábamos en un proceso de armar un equipo otra vez, después de haber vendido 10 jugadores en muy buen dinero y le renuncié a Baños esa noche y me dijo ‘no, el proyecto está contigo, ya lo hablé con la gente, ratificamos el proyecto contigo’. Pero otra persona, más arriba de Baños, me habló por Zoom y me despidió. Me dijo ‘no vas más’ y yo veía la cara de asombro de Santiago”, detalló el "Piojo".

¡Se echa encima al americanismo!

Las palabras que han enfurecido al americanismo llegaron después, cuando Miguel Herrera explicó su salida de Tigres y dijo "lo que pasó con América, después de lo que le di al equipo ese, no me la perdonaron me la cobraron".

Esto no sentó nada bien en una afición con la cual el "Piojo" tiene una relación fracturada, pese a ser un histórico para el club.

"Se olvida de dónde comió", "siempre con cero autocrítica", "Ahora resulta que el América le debe??? Qué ha hecho desde que salio del club", "El equipo ese" es el único que te ha hecho campeón", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en una publicación con el video en el que el "Piojo" ningunea a los azulcremas.

TE RECOMENDAMOS: Diego Cocca le habría pedido el fichaje de este crack rojinegro a Tigres

JL