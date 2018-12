Clifford va por su revancha

Por mucho, el Torneo Apertura 2018 no fue el mejor para Clifford Aboagye, tampoco para los Zorros en general, pero el ghanés tenía la etiqueta de figura en el conjunto rojinegro y simplemente decepcionó con sus pobres actuaciones durante el certamen que está a nada de concluir con la Final, sin embargo, de cara al 2019 que está por arrancar, el africano tiene en mente una revancha deportiva, que lo haga figurar y ser protagonista en el próximo Clausura que inicia en enero.

''Yo voy a dar el máximo para apoyar al equipo'', dijo Clifford desde la Riviera Maya. ESPECIAL / Atlas FC

Aboagye disputó 15 partidos en el Apertura 2018, de los nueve fueron como titular, jugando en total 792 minutos, para tener el 51.76 por ciento del total en el certamen, pero aunque no ha sido el peor certamen para el africano en Atlas, sí fue uno de los menos productivos, ya que tan solo en el torneo anterior, jugó los 17 partidos y mil 430 minutos, tomando en cuenta que no anotó gol, toda vez que su tarea principal no es ser un goleador, sino asistidor y recuperador de balones.

''Me siento muy bien, renovado para empezar el nuevo torneo, que este torneo sea lo mejor para todos los aficionados de Atlas, que sigan apoyando, yo voy a dar el máximo para apoyar al equipo'', dijo Clifford desde la Riviera Maya, en donde los rojinegros llevan a cabo su pretemporada.

''Estoy contento de que vamos a empezar un nuevo torneo, con muchas ganas para estar entre los mejores. Veo al equipo con muchas ganas, toda la gente está entregada al máximo, dando todo para poder competir'', siguió.

