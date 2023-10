Rojinegras y rojiblancas se enfrascarán en una nueva edición del Clásico Tapatío, por lo que esta semana ha sido diferente para las comandadas por Roberto Medina, quienes buscan recuperarse rumbo a la recta final del torneo y brindar un buen juego ante el Guadalajara.

En conferencia de prensa, Andrea García y Paula Salas, hablaron de cómo se preparan de cara al partido del jueves y las sensaciones que les genera afrontar este duelo tan pasional en la ciudad tapatía.

“Una semana de clásico se vive diferente, pero trabajamos de la misma manera, siempre fuerte y enfocadas. Con ganas de que sea jueves, creo que será un partido bastante emocionante, en el cual todas vamos a dar lo mejor de nosotras”, comentó Salas.

“Somos once contra once, este equipo está haciendo su papel y cada quien está trabajando desde su trinchera. Atlas es un equipo muy joven y el dinamismo que está implementando el profesor (Roberto Medina) nos ayudará mucho para el partido contra Chivas”, señaló García.

Además, Andrea también agregó que ellas como futbolistas son las encargadas de mantener esa rivalidad en la ciudad mostrando un buen espectáculo, pero sin dejar de lado el respeto al rival.

“Sabemos que aquí en Guadalajara este partido es de mucha rivalidad, tenemos que tener ese compromiso con la institución y el público que lo ve. Debemos de dar ese futbol y ese ambiente para que cada vez estén más enfocados en nosotras y haya apoyo. Pero también es importante mantener ese respeto al contrincante que es una parte muy importante”, puntualizó “Duva”.

Salas quien fue el flamante refuerzo para esta temporada en la institución rojinegra y ha tenido importantes contribuciones al ataque, también habló sobre su adaptación al futbol mexicano y lo que puede aportar para el duelo contra las Chivas.

“Estoy feliz por estar con Atlas, me siento muy contenta. Aquí me han hecho sentir segura y tranquila, me dieron la confianza de jugar apenas llegué. Para el jueves, debo de seguir haciendo mi trabajo y aportar ya sea con goles o asistencias, estoy con muchas ganas de poder jugarlo”, concluyó la costarricense.

