Clásico Nacional vol. II: Liga MX

No hay margen de error. Chivas debe salir a borrar la imagen que dejó del Clásico pasado en la Copa MX, donde fue eliminado por el América 2-0.

Gustavo Nápoles, ex jugador del Guadalajara, es puntual: en este tipo de encuentros se juega diferente, hay mucho más en juego que los tres puntos y aquel equipo que pierde queda golpeado de alguna manera, y para Chivas sería catastrófico caer de nuevo, tras lo vivido el pasado miércoles.

Chivas debe pelear todo, salir a ganar, dar pelea y por historia, este equipo no puede aspirar a otra cosa que no sea calificar, e ir por el campeonato. En lo que juegue debe ir por todas las canicas. El partido más importante es éste porque es el inmediato”. Gustavo Nápoles, ídolo de Chivas

“Te marcan estos duelos, para bien o mal. Es innegable que no importa cómo lleguen; puedes llegar como víctima y sales triunfador por el orgullo deportivo, también me tocó llegar como favorito y perdí”, dijo el ex ariete del Rebaño.

Por su parte, el ex jugador Ricardo “Snoopy” Pérez espera que Chivas salga con otro tipo de planteamiento táctico, que salga a competir en este encuentro de la Jornada 11, porque en caso de una derrota el técnico José Saturnino Cardozo quedará marcado y quién sabe si tenga la continuidad que se presume por parte de la directiva, ya que los Clásicos Nacionales son encuentros diferentes.

“Más les vale, para todos, porque este tipo de partidos te marcan, si tú pierdes los dos, estás en la cuerda floja. Ya perdiste la Copa y viene ahora la Liga, de no ganarla, entonces se te comienza a ir la Liga también. Es muy importante que salgan a ganar. Perder los dos (Clásicos) es grave”.

El Guadalajara buscará romper una racha de tres partidos sin ganar en Liga, y donde no ha podido marcar en los últimos dos encuentros.

Además, Chivas necesita puntos para regresar a la zona de Liguilla, ya que con el triunfo de Puebla ayer, el equipo de José Cardozo cayó al noveno puesto, acechados por Santos Laguna y el Cruz Azul con 15 unidades.

Las Águilas tendrán que medirse ante Chivas con dos bajas sensibles, ambas en el ataque.

Jérémy Ménez y el colombiano Roger Martínez no verán minutos en el Clásico Nacional, mientras que se confirmó la titularidad de Andrés Ibargüen, por lo que Henry Martin arrancará en el banquillo.

No ven continuidad

En un ejercicio elaborado por Informador.mx , la afición consideró que José Saturnino Cardozo no continuará con el Rebaño en caso de perder con el América.

El 59% de los más de tres mil participantes creen que el pastor no pasará del sábado en su labor como DT, mientras que 15% cree que el paraguayo seguirá hasta terminar el Clausura 2019. Sólo 4% cree que seguirá para el Apertura.

Un veterano de los clásicos

Nunca atajó un penalti, puso un pase para gol o anotó el tanto del triunfo en un Clásico Nacional, pero aún así puede presumir de ser el hombre que más veces ha pisado el rectángulo verde durante estas emblemáticas disputas.

Eso nunca fue necesario para Elías Uribe en 30 años como utilero del Guadalajara, quien incluso no tiene la cuenta de cuántos duelos de esta índole le tocó vivir en el césped de cualquier escenario donde se midieran Chivas y América.

“Gracias a Dios que me permitió no vivir 10, ni 15, ni 20, lo que un jugador de cierta estadía en un equipo puede jugar. Yo viví más de 50 (partidos) no sólo en Guadalajara o el Estadio Azteca, sino en Chicago, Dallas, o en el Coliseo de Los Ángeles donde mínimo iban 90 mil personas al juego”, afirma quien es mejor conocido como el “Terry”.

Uribe recuerda de manera especial la tensión cuando el autobús se acerca al estadio de un Clásico. “A mí me tocaron años de ver lo que siente el jugador a escasas cinco cuadras del estadio. Antes pueden venir echando relajo y puro jajajá, pero cuando el autobús ya está cerca del Estadio, se hace un silencio y se siente una presión que pocos jugadores la saben manejar y canalizar en positivo después”.

A pesar de la animadversión natural por los colores cremas, el “Terry” no niega su amistad con un americanista actual. “Ya de grande ya eres un poco más racional, ya no te gana tanto la pasión y por eso puedo decir con orgullo que soy amigo de Oribe Peralta, comencé la amistad cuando vino de refuerzo para la Copa Libertadores. Es un monstruo y un líder del América, pero sí puedo presumir que gozo de su amistad”.

Como buen apasionado del futbol, Elías tiene su propia opinión sobre estos juegos que vivió tan de cerca. “Los Clásicos los tienes que salir a ganar, esa es la mística de Chivas y hoy por hoy a mí me molesta, para empezar, que el uniforme no tiene ni rayas, parece el equipo B del Necaxa. Me siento privilegiado de haber vivido tantos años en la Meca del futbol, porque eso es el Guadalajara”.

-De todos estos partidos, ¿Con cuáles Clásicos te quedas?

-Me quedo con el 5-0 que se ganó en el Estadio Jalisco y con una autoridad total del equipo. Rrecuerdo mucha una voltereta de 3-2 que les hicimos cuando Leo Beenhakker era entrenador del América, y con los últimos Clásicos de Matías Almeyda, que eran espectaculares y que rara vez perdíamos.

Tras más de un año de ser despedido de Chivas, hoy el “Terry” sigue compartiendo anécdotas que vivió en sus casi 30 años de labor con el conjunto rojiblanco, donde acompañó a muchos técnicos y donde vivió de cerca cuatro campeonatos del Rebaño.

Anecdotario

Elías Uribe llegó a la utilería del Guadalajara en 1988 a invitación del preparador físico del Rebaño en aquél entonces.

“Yo llegué a la utilería por una recomendación del profesor Guillermo ‘Platanito’ Hernández y yo ya había colaborado con ellos en el Tapatío ayudándoles a echar las cuerdas, acomodar resortes, pero yo trabajaba en el área de alimentos y bebidas del Club Guadalajara. Cuando regresé de unos partidos en Europa, con la Selección Jalisco, ya me integraron de manera directa al primer equipo en 1988”.

Con América, nada

“Yo una vez quería cambiar una playera del equipo con un jugador del América, pero cuando se enteró Demetrio Madero me agarró y me dijo ‘con esos cab... nada, a chin... a su ma...’. Ese día me dio coraje y me sentí frustrado, pero con el paso de los años me di cuenta de que un detalle es parte de la identidad de ser chiva, de la mística de ser un equipo de puros mexicanos”.

Chivas

1.Raúl Gudiño, 2. Josecarlos Van Rankin, 4. Jair Pereira, 21. Hiram Mier, 16. Miguel Ponce, 11. Isaac Brizuela, 288. Fernando Beltrán, 20. Jesús Molina, 6. Dieter Villalpando, 9. Alan Pulido,7. Alexis Vega, DT. José Cardozo.

34. M. Jiménez, 5. H. Marín, 28. J. Basulto, 13. G. Sandoval, 29. A. Zendejas, 18. R. Cisneros, 19. L. Madrigal.

1.Agustín Marchesín, 22. Paul Aguilar, 18. Bruno Valdez, 19. Emanuel Aguilera, 3. Jorge Sánchez, 30. Renato Ibarra, 5. Guido Rodríguez, 4. Edson Álvarez, 11. Andrés Ibarguen, 8. Mateus Uribe, 15. Nicolás Castillo, DT. Miguel Herrera

27. O. Jiménez, 18. B. Valdéz, 23. A. López, 287. J. Hernández, 14. N. Benedetti, 2. C. Vargas, 21. H. Martín., Árbitro: Jorge Isaac Rojas Castillo